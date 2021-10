Patru „foști” liberali apropiați ai lui Robu, membri în noul CA Colterm. Cosmin Tabără: „Totul s-a făcut la mica înțelegere între Ruben Lațcău și Raul Ambruș”

Marți, 5 octombrie, consilierii locali din Timișoara s-au întâlnit în AGA Colterm pentru a stabili, printre altele, și noua componență a consiliului de administrație al companiei. Asta după ce, în urmă cu o săptămână, în ședința de plen, procedura de selecție a fost aprobată la limită, cu 14 din 27 de voturi. Anterior, consilierii locali liberalii au „boicotat” prima ședință în care proiectul de hotărâre a ajuns pe ordinea de zi, pe motiv că nu au căzut la înțelegere cu omologii de la USR PLUS.

Până la urmă, pe 5 octombrie, a fost votată și componența noului CA. Printre cei nouă membri, însă, se regăsesc și patru liberali suspendați: Nicușor Alin Sîrbu, Adrian Colhon, Cristian Daniel Miclăuș și Mădălin Ion Gheorghe. Aceștia sunt apropiați ai fostului primar Nicolae Robu, dar și ai lui Raul Ambruș, consilierul local care a dorit președinția PNL Timișoara. După scandalul de la alegerile interne pentru organizația municipală, atât Ambruș, cât și cei patru au fost suspendați.

În plus, pe lângă cei patru liberali din „aripa Ambruș-Greblă”, au mai intrat în noul CA Colterm și Alexandru Cristian Amza, Raluca Buhas Dobre, Ioan Silviu Doboși, Cristian Mîțu și Andrei Pelin. Ultimii patru au făcut parte și din vechiul CA. Mîțu a fost chiar președinte al acestuia, dar între timp a fost numit director general interimar. Fostul consiliu de administrație avea, printre altele, și obligația de a organiza procedura de selecție a unui nou director, lucru care însă nu s-a întâmplat.

Roxana Iliescu, consilier local PRO România, specula, încă de acum câteva luni, că Mîțu a făcut jocurile astfel încât să ajungă el director. De altfel, aceasta a reluat subiectul și în ședința de marți, însă atât Mîțu, cât și viceprimarul Ruben Lațcău și consilierii USR PLUS au evitat să dea un răspuns, invocând motivul că până la votul de marți „nu exista CA”. Între numirile lui Mîțu ca președinte de CA și ca director interimar a existat o perioadă de aproape cinci luni (26 martie – 17 august 2021). Mandatele membrilor fostului CA, pe care îl trăgea la răspundere Iliescu, s-au finalizat de abia în urmă cu puțin peste o săptămână.

În urma votului de marți, viceprimarul liberal Cosmin Tabără, cel care a câștigat până la urmă președinția PNL Timișoara, spune că s-a ajuns în situația ca cei patru să fie membri CA Colterm tocmai din cauza fostului său contracandidat pentru funcția internă. Ambruș a dat mai multe voturi decisive în ultima vreme proiectelor controversate susținute doar de USR PLUS. Motivul, lasă de înțeles Tabără, ar fi „mica înțelegere” dintre viceprimarul USR PLUS Ruben Lațcău și Ambruș. Iubita acestuia din urmă, Sanda Greblă, a continuat să fie directoare în primărie și după restructurarea operată de noua administrație.

„Vreau să precizez de la început: NU a fost nicio negociere USR – PNL cu privire la membri ai PNL care să facă parte din Consiliul de Administrație al Colterm. Cele patru persoane care au fost votate în ședința AGA Colterm de astăzi sunt membri suspendați ai PNL. Așadar, nu a fost o susținere a PNL Timișoara pentru cei patru! Totul s-a făcut la mica înțelegere între Ruben Lațcău și Raul Ambruș, colegul viceprimar Lațcău arătând încă o dată că are o relație apropiată cu aripa Ambruș – Sanda Greblă”, spune Tabără.

Acesta mai afirmă că singura propunere oficială a PNL nu a fost agreată de USR PLUS. Este vorba despre avocatul Florian Neagu, care nici nu ar fi membru PNL și care a obținut doar trei voturi. „Probabil nu s-a vrut de către USR și de Ruben Lațcău ca un avocat să fie inclus în CA întrucât nu face parte din Baroul București”, a adăugat Tabără. Acesta mai critică faptul că, deși useriștii au cerut schimbarea CA-ului, au mers pe mâna acelorași oameni. „Probabil a fost doar dorința lor de a-și impune proprii susținători în CA arătând că nu sunt cu nimic mai presus de alte partide”.

Viceprimarul liberal mai spune că PNL susține reformarea societăților din subordinea Primăriei și că există „disponibilitatea de a fi alături de colegii din alianță”, dar că „nu vom merge doar cu propuneri pentru a ne răsplăti prietenii sau aliații de conjunctură”. Totuși, acesta suspectează că „USR PLUS dorește acapararea unilaterală a puterii în Timișoara profitând de slăbiciunile interne ale aliatului”. Pe de altă parte, spune Tabără, consilierii liberali au votat propunerile înaintate de colegii de alianță.

„ Dialogul rămâne deschis din partea noastră atâta timp cât vor fi fair play cu noi. Nu ne-am permis niciodată să discutăm public despre probleme interne ale USR Timiș, care sunt mult mai multe decât par în comparație cu colegii noștri care mereu găsesc să își ascundă neputința și lipsa de experiență atacându-și ieftin partenerii. Probabil această atitudine este cauzată și de votul consilierilor PNL în ceea ce privește proiectul de HCL prin care s-a cerut conducerii Primăriei să își facă publice dovezile de domiciliu și de studii. Este sigurul proiect al opoziției pe care noi, PNL, l-am susținut deoarece era vorba de transparența mult clamată în campania electorală de către USR. Nu am privit nimic personal, ci doar am fost în acord cu dorința locuitorilor din Timișoara. Am fost vânduți printr-un vot răzbunător fapt pentru care USR achită în momentul de față nota de plată. Am convingerea că în ceea ce privește celelalte societăți parteneriatul PNL – USR va redeveni așa cum l-am discutat cu dl primar Dominic Fritz”, încheie Cosmin Tabără.

La AGA de marți, 5 octombrie, în momentul votului pe componența CA-ului, au fost prezenți toți cei 13 consilieri locali USR PLUS, patru consilieri locali PNL și Roxana Iliescu, PRO România. Aceasta din urmă s-a abținut. Din partea PNL, erau conectați Adrian Lulciuc, Lucian Căldăraru, Cosmin Tabără și Raul Ambruș. Iată cum au mers și voturile:

