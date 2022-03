Patru mafioți români, printre care și doi interlopi din Timișoara, cercetați sub acuzația ca au împușcat un bărbat pentru că a refuzat să investească într-o afacere cu cocaină

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul I.G.P.R. Directia de Investigatii Criminale, efectueaza cercetari intr-o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si tentativa de omor calificat.

Este vorba despre patru mafioti din Romania, printre care si doi interlopi grei din Timisoara, care au pus la cale un plan pentru a-l asasina pe un barbat, in Italia, care ar fi refuzat sa investeasca un milion de euro intr-o afacere cu trafic de cocaina.

Planul a fost pus in aplicare, dupa ce mafiotii au gasit si un asasin platit, care a acceptat sa-l omoare pe barbat, tot din Timisoara, si sa primeasca in schimb un autoturism de lux.

“Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul I.G.P.R. Directia de Investigatii Criminale efectueaza cercetari intr-o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si tentativa de omor calificat.

In cauza s-a retinut faptul ca, in cursul anului 2014, pe fondul refuzului persoanei vatamate de a se asocia in activitatea infractionala cu unul dintre inculpati, respectiv de a investi suma de un milion euro intr-o afacere cu cocaina, acesta, din razbunare, a initiat constituirea un grup infractional organizat in vederea suprimarii vietii persoanei vatamate.

In cadrul grupului infractional organizat, alcatuit din patru inculpati care au actionat pe teritoriul Italiei, fiecare dintre membri au avut sarcini precise si au actionat in mod coordonat si premeditat in vederea suprimarii vietii persoanei vatamate.

Astfel, liderul grupului a procurat o arma letala (pistol), un alt membru al grupului l-a racolat pe inculpatul care a acceptat sa adere la grupul infractional organizat si sa o ucida, in schimbul unui autoturism de lux, pe persoana vatamata, acesta fiind instruit de catre liderul grupului sa foloseasca pistolul.

Cei trei membri care au stat la baza grupului infractional organizat s-au deplasat in localitatea Rivoltella din Desenzano del Garda (Brescia-Italia), unde au identificat imobilul in care locuia persoana vatamata si i-au studiat obiceiurile pentru a identifica momentul oportun punerii in aplicare a planului de a-i suprima viata.

La data de 18.03.2014, in jurul orelor 12:20-12:30, cei patru s-au deplasat in apropierea locuintei persoanei vatamate, unul dintre ei executand patru focuri de arma in directia pieptului acesteia.

Precizam ca faptul ca, dosarul vizand comiterea tentativei la infractiunea de omor calificat a fost preluat de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala de la autoritatile judiciare din Italia.

In urma propunerilor formulate de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au fost emise patru mandate de arestare, dintre care doua in lipsa. In cursul lunii martie 2022, unul dintre inculpatii, pentru care a fost emis mandat de arestare in lipsa, a fost identificat si arestat de catre autoritatile din Spania”, se arata intr-un comunicat al DIICOT.

