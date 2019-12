Patru scriitori vin la Spoken Word – Memoriile Cetății 2019, vineri, la Timișoara

Patru autori vin la Memoriile Cetății 2019 Timișoara, la Spoken Word, vineri, în 6 decembrie. Pe muzica celor de la Paperjam, vor citi poezii, proză și vor povesti cu publicul, la Corner Space, str. Hector nr. 1, de la ora 20.00.



SORIN GHERGUȚ este poet și traducător. A publicat volumele de versuri Trei (Editura Vellant, București, 2016), Orice. uverturi și reziduuri (Editura Pandora M – Grupul editorial Trei, București, 2011) și Time Out (Editura Timpul, Iași, 1998).

Este coautor al volumelor colective Tablou de familie (Editura Leka-Brancuş, București, 1995), împreună cu Svetlana Cârstean, Mihai Ignat, Cezar Paul-Bădescu, Răzvan Rădulescu și T.O. Bobe), Marfă (Editura Salut, 1996) și Marfă reîncărcată (Editura Brumar, 2011), alături de Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Dan Pleșa și B.O. Popescu, De ce pisicile n-au coadă. Antologie de limericks (Editura Art, 2017). Este prezent în antologia de poezie românească în traducere germană ich bin ein ander ist bang (Edition die horen, Bremerhaven, 2000).

A mai fost tradus în cehă, turcă și suedeză. Printre cărțile pe care le-a tradus în română se numără Prînzul dezgolit de William Burroughs, Poșta de Charles Bukowski, Mr.Vertigo de Paul Auster și Tarantula de Bob Dylan. Este absolvent al Facultăţii de Litere de la Universitatea Bucureşti, secţia română-franceză, şi al masteratului de lingvistică teoretică de la aceeaşi universitate.



BOGDAN MUNTEANU s-a născut în Arad, pe 28 aprilie 1979, iar din 1997 locuieşte în Timişoara. A publicat trei cărți de povestiri și proză în reviste și antologii din România, Germania, Albania, Serbia și Turcia. A organizat evenimente culturale pentru promovarea literaturii şi a autorilor români contemporani. Web: bogdanmunteanu.com

LIVIA ȘTEFAN s-a născut în 1982, în Giurgiu. A publicat volumele de poezie: re.volver (Casa de Pariuri Literare, 2012), Lolita32 (Casa de Editură Max Blecher, 2016), Thanato Hotel (Casa de Editură Max Blecher, 2019). A realizat, împreună cu Oedip Piaf, coloana sonoră pentru Lolita32 și Thanato Hotel. Mai face, din când în când, și fotografie.

Performance-uri: Trash the poet 2010, O înmormântare la Rosia Montana, 2012, Teoria restului (Are cineva o gumiță), 2013 si 2019, The Poet is not starving, 2015, Wrise again – performance colectiv pentru jurnalismul liber, 2015. Are poeme traduse în spaniolă, germană, suedeză, turcă, engleză, poloneză, slovenă. A tradus, pentru Poesis International, poeme de Mia Axelsson și Ai Ogawa.



ROBERT ȘERBAN (1970), scriitor, jurnalist, editor şi om de televiziune, licenţiat al Facultăţii de Arte şi Design şi al Facultăţii de Construcţii, ambele din Timişoara, unde trăiește. Este președintele Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara.

A publicat 20 cărți (poezie, publicistică, critică de artă). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Cărți de poezii: Firește că exagerez (1994); Odyssex (1996); Pe urmele marelui fluviu / Auf den Spuren des grossen Stroms (coautor; 2002); Timișoara în trei prieteni (coautor; 2003); Cinema la mine acasă (2006, 2019); O căruță încărcată cu nimic / Ein karren beladen mit nichts (coator; 2008); Moartea parafină (2010); Puțin sub linie (2015); Ascuns în transparență (2017); Tehnici de camuflaj (2018).

Poemele i-au au fost traduse în mai multe limbi (germană, sârbă, polonă, cehă, engleză, spaniolă, franceză, italiană, olandeză, idiş, maghiară, norvegiană, suedeză, arabă, ucrainiană etc.) şi au apărut în numeroase antologii şi publicaţii literare din România şi din străinătate.

În 2010, i-a apărut în Serbia, volumul bilingv Биоскоп у мојој куђи/ Cinema la mine-acasă (Meridijani, Smederevo; traducere de Liubița Raichici), iar în 2019, volumul Azbest (editura Agora, traducere de Slavomir Gvozdenovici).

De asemenea, i-au apărut, în Germania, la Pop Verlag, volumele Heimkino, bei mir (2009), Feintod (2018), Nah an der Gürtellinie (2018), Ein plötzlich erlöster Glücksritter (2018) ; în Ungaria Illatos koporso (L` Harmattan, 2012); în limba franceză La mort parafinne (Vinea Editions, 2015, 2019).

A avut rezidențe literare în Austria și Elveția. A obținut mai multe premii pentru poezie: Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România (1994); Premiul revistei Poesis (2003); Premiul revistei Observator cultural (2006); Premiul filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România (2006); Premiul revistei Luceafărul de dimineață (2010); Premiul revistei Ateneu (2015); Premiul pentru poezie al Filialei Timișoara a U.S.R. (2015), Premiul Radio România Cultural pentru poezie (2015) etc.

