Pe 25 octombrie, E.On ar urma să oprească livrarea de gaz către Colterm. Aproape 50.000 de apartamente, școlile și spitalele din Timișoara riscă să rămână fără căldură

În după-amiaza zilei de miercuri, 20 octombrie, Primăria Timișoara vine cu o veste rea: E.On a anunțat că în numai cinci zile, pe 25 octombrie, va opri livrarea de gaz către Colterm. Astfel, există riscul ca 50.000 de gospodării, școlile și spitalele din municipiu să rămână fără căldură. „Primăria Timișoara și Colterm depun eforturi imense pentru ca acest lucru să nu se întâmple”, spun reprezentanții instituției de pe C.D. Loga, nr. 1, într-un comunicat de presă.

Fritz dă vina pe datoriile istorice acumulate, creșterile neașteptat de mari la prețul gazului și lipsa unor măsuri de sprijin financiar din partea guvernului. Reprezentanții municipalității țin să menționeze și că nu doar Timișoara se află în această situație, ci mai multe orașe care încă au sistem centralizat de încălzire. În aceste condiții, aceste orașe, inclusiv Timișoara, vor fi puse în imposibilitatea de a livra căldură și apă caldă în această iarnă.

„Parcurgem o perioadă extrem de grea din cauza exploziei prețurilor la gaz. Compania E.ON ne-a informat astăzi că, în 25 octombrie va deconecta Colterm. Nu ne-am dorit să ajungem aici. Datoriile de sute de milioane de lei acumulate în ani, căpușarea de către diversele grupuri de interese ce au roit în jurul Colterm, la care s-a adăugat lipsa sprijinului din partea Guvernului în această criză energetică, au adus compania într-o situație critică, agravată vertiginos de creșterea uriașă a prețului la gaz.

Anul acesta, am transferat din bugetul local peste 132 milioane de lei către Colterm. Din acești bani am fi putut construi două școli. Până acum câteva zile, nu am acumulat niciun leu de datorie nouă la E.ON de când am preluat mandatul și am reușit să plătim deja aproape 10 milioane din cele 70 milioane de datorii acumulate în perioada 2013-2016. La asta se adaugă și alte zeci de milioane, datorii vechi către alte companii și bănci. Am purtat negocieri intense cu E.ON încă din prima zi de mandat astfel încât să nu mai fim în situația din ultimii doi ani, de a achiziționa, în fiecare zi, la prețul zilei, gaz pentru funcționarea Colterm.

Din păcate negocierile cu compania E.ON au eșuat dintr-un cumul de motive. Am renunțat la multe alte investiții în Timișoara pentru a recâștiga credibilitatea plătind datoriile istorice și ținându-ne de cuvânt. Această decizie a furnizorului înseamnă că, fără gaz, Colterm nu va putea continua producția și distribuția agentului termic. Peste 50.000 de gospodării, școli și spitale din Timișoara riscă să rămână fără apă caldă și căldură. Este un scenariu pe care încă încercăm din răsputeri să îl evităm”, a transmis primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Reprezentanții primăriei prezintă și „patru măsuri imediate pentru continuarea funcționării Colterm”:

Colterm a cerut Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei să desemneze un furnizor de ultima instanță cu care Colterm poate încheia un nou contract. În același timp suntem în negocieri și cu alți furnizori de gaz și continuăm negocierile cu compania E.ON pentru identificarea unei formule de a continua colaborarea. Astfel de forme acceptabile pentru ambele părți au fost puse deja în aplicare deja și în alte orașe, precum București. Colterm va trece producția cât se poate pe bază de cărbune, chiar dacă asta ne vulnerabilizează în viitor cu nevoia de a cumpăra certificate de emisii pentru a compensa poluarea suplimentară produsă de acesta. Colterm a deblocat negocierile cu doi furnizori de cărbune care au început deja să-l livreze către Timișoara și continuă discuțiile cu Guvernul pentru eliberarea de cărbune din rezerva strategică de stat. Azi noapte am primit deja o primă tranșă de cărbune pentru CET Sud și chiar în aceste ore se încarcă încă o garnitură de cărbune pentru Timișoara. Primarul Timișoarei a purtat în ultimele zile discuții cu miniștri, prefectura și primari de municipii pentru a obține un sprijin guvernamental concret prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat și alte măsuri (reducerea accizelor, subvenții pentru CET-uri, amânarea plăților pentru certificate de emisii etc) care să sprijine companiile publice de termoficare și implicit cetățenii. Din păcate, Colterm va trebui să crească și tariful pentru populație, tarif care de ani buni a rămas neschimbat și care între timp acoperă doar o mică parte din prețul real de producție.

Vă amintim că, încă de la începutul verii, în cadrul Colterm se punea problema alegerii între încălzirea pe gaz, o variantă teoretic mai ecologică, și încălzirea pe cărbune, cum se desfășura până acum. Până nu demult, încălzirea pe gaz era chiar și mai ieftină, având în vedere și prețul certificatelor de CO2. Începând din primăvară, această diferență nu mai era așa clară. Totuși, conducerea companiei – Petre Florinel Nenu era director în iunie – nu a mai plătit distribuitorii de cărbune sau nu a mai prelungit înțelegerile existente, în idea că se va folosi mai mult gaz.

