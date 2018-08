Pe teritoriul României se dezvoltă Sistemul Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria–România-Ungaria-Austria

Prima fază a acestui proiect prevede construcţia conductei de transport gaze naturale Podişor (județul Giurgiu) – Recaş (județul Timiș) cu o valoare estimată de 478,6 milioane euro. Respectiva conductă va avea o lungime de 479 km, un diametru de aproximativ 80 de centimetri şi presiune de proiectare de 63 bar.

La finalizarea fazei I a proiectului BRUA se va asigura fluxul bidirecţional de gaze naturale.

“Astăzi, am vizitat, împreună cu directorul Transgaz, șantierul de la Recaș, unde este punctul de pornire a acestei conducte în partea de vest a țării noastre, iar apoi am vizitat depozitul de material tubular de la Lugoj. Proiectul BRUA este prioritar atât la nivel județean, cât și la nivel regional și național. Am încredere în profesionalismul Transgaz și în faptul că această investiție foarte importantă va fi finalizată în termenele stabilite”, a spus președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

Comentarii

comentarii