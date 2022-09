„Pe voi, grup organizat, nu vă iert”. Directorul Piețe SA face acuzații devastatoare la adresa administrației Fritz

Liviu Cocean, directorul de la Piețe SA acuzat de consiliul de administrație de „delapidare”, a avut miercuri seară o postare în termeni foarte duri la adresa Administrației Fritz. Dacă la orele prânzului s-a rezumat la a ne spune că acuzațiile sunt „orchestrate politic”, spre seară Cocean a găsit de cuviință să dea mai multe detalii într-o postare pe Facebook. Aici spune și care ar fi „presiunile” despre care ne vorbea cu câteva ore înainte. Pe scurt, spune că este victima unui „grup organizat”.

Vă amintim că miercuri, presa a fost informată de pe o adresă de e-mail care se pare că aparține „membrilor consiliului de administrație al Piețe SA” că directorul ar fi cauzat un prejudiciu lunar de 30.000 de euro societății și că există și plângere la poliție în acest caz. Suma de bani ar reprezenta taxele pe care unii comercianți cu mese sau spații în piețele din Timișoara nu le-ar achita.

La acel moment, contactat de Ziua de Vest, Cocean spunea că este vorba despre o acțiune „orchestrată politic” de conducerea primăriei, că el de fapt a căutat soluții pentru comercianții care ocupă spații ilegal și că ar exista „presiuni” la adresa sa „de mai bine de un an”. Directorul ne-a dat telefonic doar câteva detalii, însă pe seară a oferit mai multe într-o postare pe Facebook.

Pe rețeaua de socializare, Cocean vine la rândul său cu acuzații la adresa administrației Fritz. Directorul vorbește despre păstrarea pe funcție a directoarei adjuncte, de refuzurile primăriei privind mai multe terenuri cerute de Piețe SA, de lipsa unui contract în regulă, de audituri „false”, de membrii consiliului de administrație care își atribuie singur prea multe atribuții, dar și de presupusa intenție a primăriei de a „închide și preda” piețele.

Iată acuzațiile pe care le aduce Liviu Cocean în postarea sa:

„Am trăit astăzi cea mai mare umilință posibilă, odată cu acestă tentativă de a-mi păta imaginea construită cu muncă, sârguință și curaj

Să fie limpede…am trecut creștinește în viață peste multe nedreptăți, dar pe «voi, grup organizat» nu vă iert

Știu exact cu ce am «deranjat» și hai să facem să știe toată lumea o parte din «deranj».

V-am stat în calea impunerii unui contract menit să îngroape financiar PIEȚE S.A. și mai că nu m-am pus în genunchi în fața voastră ca să vă gândiți și la binele acestei societăți…văzusem deja ce ați făcut cu Colterm Nu ați putut accepta faptul că plătim CEA MAI MARE REDEVENȚĂ DIN ȚARĂ pentru o societate de piețe dintr-un municipiu, adică MAI MULT DECÂT Cluj, Constanța, Iași, Sibiu, Ploiești, Galați LA UN LOC, în condițiile în care societățile de piețe din aceste orașe AU ÎMPREUNĂ O CIFRĂ DE AFACERI DE 5 ORI MAI MARE DECÂT TIMIȘOARA. Repet, nu v-am cerut bani, folosiți-i în altă parte ! CEREM DOAR SĂ NI SE IA MAI PUȚIN DIN CEEA CE PRODUCEM NOI, PENTRU A PUTEA MODERNIZA PIEȚELE TIMIȘOAREI

Am îndrăznit să cer lămuriri acum câteva săptămâni, legat de posibilitatea ca la PIEȚE S.A. să avem de-a face cu un prejudiciu financiar de peste 100.000 lei, prin păstrarea în funcție din luna ianuarie a directorului adjunct. Asta după ce la acel moment, a depășit termenul legal (conform art. 36, OUG 109/2011) și totuși CA PIEȚE i-a aprobat Componenta de Management a Planului de Administrare a societății…asta după concursul ăla cu cântec, știți voi, tot pe OUG 109/2011

V-a deranjat teribil când am făcut un apel «Să dăm o șansă dezvoltării Pieței Iosefin», prin care evidențiam faptul că reprezintă o PRIORITATE ZERO demararea și materializarea demersului de dobândire a terenului vecin Pieței Iosefin și valorificarea sa ca și parcare pentru utilizatorii pieței. Spuneam atunci, a nu știu câtă oară, că DOAR AȘA PUTEM AVEA O ȘANSĂ ÎN COMPETIȚIA CU SUPERMARKETURILE !

Am fost la fel de «inoportun» când am solicitat să ni se pună la dispoziție terenul abandonat de pe Simion Bărnuțiu, pentru amenajarea unei parcări pentru Piața Badea Cârțan, în locul acelei «mizerii» folosite și actualmente de cei care practică taximetria clandestină

Am «greșit» când am reclamat faptul că mi se pare abuziv modul în care sunt tratați și amendați clienții societății noastre, ca urmare a faptului că nu li se eliberează Acord de funcționare de la Primărie…Păi nu e vina voastră că nu ați fost capabili să faceți un Contract cu noi de aproape 2 ani de zile ?!? De ce îi amendați pe oameni pentru incompetența voastră ?!?

Pentru că nu am permis imixtiunea în procesul de achiziții publice, licitațiile «fără plafon» sau acceptarea de oferte nesimțite îmbrăcate sub formă de audit-uri. Chiar întreb și eu așa…Este ok ca membrii CA să participe la lucrările Comisiei de evaluare a ofertelor de achiziții publice din cadrul societății ? Dar la verificarea ofertelor ? Dar să ceară ca angajatul de la Achiziții să verifice ofertele în afara orelor de program ? Dar să îi deranjeze atât de tare că angajatul consideră neconform și ilegal acest aspect, încât să ceară Directorului General să îl dea afară ? Dar să îi transmită Primarului ca el să îi ceară Directorului General să îl dea afară pe acest angajat de la Achiziții care «și-a permis» să le solicite completarea unor declarații de confidențialitate în cazul în care doresc să «supervizeze achiziția»?

Pentru că NU am apelat la achiziția de «studii» de la «băieții agreați» care să ne învețe cum să dăm cu ciocanu sau să ne spună în ce culoare trebuie vopsit gardul. Documentațiile tehnice trebuie achiziționate acolo unde amploarea și complexitatea lucrărilor o impun, nu la nivelul unor reparații pe care le facem cu echipa de întreținere

Pentru că nu am dat curs unei solicitări inumane și ilegale, când ne-ați transmis să predăm piețele, în câteva zile la sfârșit lui august, fără să cereți realizarea unui Inventar al Bunurilor ( Modelul COLTERM ). Mi-ați spus «ni le dai azi și mâine ți le dăm înapoi» pentru că așa v-au spus juriștii să faceți de acum încolo. Dacă eram un inconștient și incompetent la fel ca și “dl. Cabinet” multiplicam adresa Primăriei, o împărțeam clienților noștri împreună cu acte adiționale de reziliere a contractelor și ÎNCHIDEAM ȘI PREDAM PIEȚELE. Dacă mergeam pe mâna voastră, activitatea ar fi trebuit sistată automat, chiriile nu mai puteau fi încasate, iar micile afaceri ale unor oameni simpli dispăreau, împreună cu locuri de muncă și surse de trai pentru sute de oameni !!!

Pentru că fac ce trebuie, cum trebuie, unde trebuie, la bani corecți !

Alegem să fim mai buni în fiecare zi !”.

Comentarii

comentarii