Pedepse reduse în dosarul hoților de lux din Timișoara! Judecătorii Curții de Apel au ținut cont de spiritul Crăciunului

Judecatorii Curtii de Apel Timisoara au pronuntat verdictul final in dosarul hotilor de lux, grupare infractionala implicata in spargerea a peste 300 de vile si apartamente din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Mehedinti, dar si a 126 de sedii de firme.

Daca, in prima instanta, Tribunalul Timis a hotarat sa-i trimita dupa gratii pe majoritatea hotilor cercetati in acest dosar, aplicand pedepse de peste 70 de ani de inchisoare, instanta de apel a decis sa fie mai iertatoare, in prag de Craciun, si sa mai atenueze suferinta inculpatilor.

Astfel, liderul gruparii, Ciprian Campen, care, potrivit sentintei Tribunalului Timis, pronuntata la inceputul lunii august, avea de executat nu mai putin de 19 ani, trei luni si zece zile de inchisoare, a convins instanta de apel ca nu-i chiar asa baiat rau. A fost crezut pe cuvant, iar pedepasa i-a fost redusa cu nu mai putin de 5 ani.

Ciprian Mihaltan, unul dintre locotenentii sai, care a incercat sa-si mai spele din pacate oferind procurorilor diverse „ponturi”, va sta in inchisoare doar 11 ani, nu 13 ani si 11 luni, cum a stabilit judecatoarea Anca Pavel, de la Tribunalul Timis. De clementa magistratilor care au soluitionat apelul a beneficiat si Adrian Bolbos, un alt infractor cu autoritatea in cadrul acestei bande de spargatori, a carui pedeapsa a fost redusa de la 13 ani si zece luni la 10 ani si o luna. Celelalte pedepse au ramas, cu unele exceptii, cele pronuntate la fond.

Printre cei care au cazut victime acestei gupari de hoti profesionisti se numara fostul consilier local, Andrei Petrisor, fiul fostului presedinte al Tribunalului Timis, Mircea Ionescu, fostul director al Romtelecom, medicul anestezist Petre Deutsch, fostul sef al Finantelor Publice din Otelu Rosu, Petru Lupsac, din casa caruia a fost sustras un seif cu 1,7 milioane de lei, dar si alti oameni bogati din vestul tarii, din locuintele carora s-au furat mari sume de bani, bijuterii, obiecte de arta si alte bunuri de valoare.

De regula, atacatorii furau direct seiful cu bani, dupa ce dezactivau sistemul de alarma ori cel de supraveghere video. Mai mult, in unele cazuri, pentru a-si acoperi urmele, sustrageau hardul cu inregistrarile camerelor video sau, dupa cum s-a intamplat la un atelier de bijuterie din zona Pietei Doina, de unde s-au furat mai multe lingouri de aur, foloseau stingatoarele PSI cu spuma.

„Cei in cauza au actionat in locuri unde erau depozitate sume mari de bani sau obiecte de mare valoare, intrand prin efractie si sustragand seifurile in care erau depozitati banii sau bunurile de valoare. Membrii gruparii obisnuiau sa dezafecteze, in prealabil, sistemele de alarma ale locurilor, existand si situatii cand ar fi patruns in acele locuri din spatii invecinate.

De asemenea, in luna februarie 2017, membrii gruparii, fiind surprinsi si urmariti de politisti, pentru a-si asigura scaparea, ar fi patruns pe contrasens si ar fi determinat astfel politistul care conducea o autospeciala de politie sa efectueze o manevra brusca de evitare a impactului, cu consecinta punerii in pericol a vietii acestuia”, au comunicat, dupa descinderile care au dus la retinerea hotilor, reprezentantii IPJ Timis.

Iata situatia celorlalte condamnari:

Eduard Abraham, 6 ani si doua luni de inchisoare;

Trevis Plesan, 4 ani si opt luni de inchisoare;

Ion Pasan, 2 ani si noua luni de inchisoare cu executare;

Razvan Donici, 2 ani si sase luni de inchisoare cu suspendare;

Ciprian Jurgi, 2 ani de inchisoare cu suspendare;

Danut Cheregi, 2 ani si patru luni de inchisoare cu suspendare;

Lucian Chera, 2 ani si patru luni de inchisoare cu suspendare;

Petru Cernescu, 2 ani de inchisoare cu suspendare;

Negrescu Valentin Viorel, 2 ani de inchisoare cu suspendare;

Donici Constantin Razva, 2 ani si patru luni de inchisoare cu suspendare;

Bunea Catalin Vasile, 3 ani si 20 de zile de inchisoare cu executare.

A fost mentinuta si decizia Tribunalului Timis, care a dispus ca, dupa executarea pedepselor privative de libertate, Campean, Mihaltan, Bolbos si Abraham nu au voie sa mai comunice intre ei sau sa se apropie mai mult de 20 m unul de altul.

Cei patru capi interlopi au de platit peste 3 milioane de lei daune materiale partilor civile din dosar. Cea mai mare suma care trebuie sa o “ramburseze” este de 2.250.342,02 lei, cu titlu de daune materiale, catre SC Duo Seelect Impex SRL. Instanta de fond a constatat, la momentul pronuntarii sentintei, din prejudiciul produs acestei societati comerciale, se achitase, deja, suma de 2.239.922,96 lei.

