Pelerinajul la Bazilica Guadalupe din Mexico City – expoziție fotografică online la Timișoara

Consulatul Honorific al Mexicului la Timișoara și Ambasada Mexicului în România organizează, miercuri, 16 decembrie 2020, de la ora 17.00, expoziția fotografică online De Peregrina a Peregrina sau despre călătoriile rituale făcute de credincioși în locul sfânt al Bazilicii Guadalupe din Mexico City, prin fotografiile celebrei Mónica Guerrero Mouret.

Zoom Conference Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/87293594411… Meeting ID: 872 9359 4411. Passcode: 892122

”De Peregrina a Peregrina” sau despre călătoriile rituale făcute de credincioși în locul sfânt al Bazilicii Guadalupe din Mexico City văzute prin fotografiile celebrei Mónica Guerrero Mouret – eveniment online (conferință și expoziție fotografică online).

Evenimentul aduce publicului român și comunității mexicane din România, una dintre cele mai semnificative manifestări ale patrimoniului cultural mexican: Pelerinajul la Bazilica Guadalupe din Mexico City.

Expoziția fotografică ”De peregrina a peregrina” prezintă fotografiile dnei Mónica Guerrero Mouret, care sunt o narațiune vizuală a unei tradiții care s-a dezvoltat de-a lungul a aproape 500 de ani.

În cadrul acestei conferințe, vor fi prezentate imagini prin care sunt exprimate oboseala, zâmbetele, cântecele și rugăciunile bărbaților, femeilor și copiilor care participă la această manifestare culturală străveche.

Mónica Guerrero a devenit unul dintre cei mai renumiți fotografi din afara țării sale. Muzeograf, curator, promotor al meșteșugurilor și artelor mexicane în Mexic, America Centrală și de Sud, Statele Unite, Europa și țările arabe, viața ei a fost întotdeauna plină de imagini.

Conferencia en línea “De Peregrina a Peregrina”

El evento trae a la audiencia rumana y a la comunidad mexicana en Rumania, una de las manifestaciones más significativas del patrimonio cultural mexicano: la Peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

La exposición fotográfica ‘De Peregrina a Peregrina’ muestra las fotografías de Mónica Guerrero Mouret. Las fotografias son una narrativa visual de una tradición que se ha desarrollado durante casi 500 años . En esta conferencia se presentarán imágenes mediante las cuales se expresan el cansancio, las sonrisas, los cantos y las oraciones de hombres, mujeres y niños que participan en esta antigua manifestación cultural.

Mónica Guerrero se ha convertido en una de las fotógrafas más expuestas fuera de su país. Museógrafa, curadora, promotora de la artesanía y las artes mexicanas en México, Centro y Sudamérica, Estados Unidos, Europa y países árabes, su vida siempre ha estado llena de imágenes.

Conference “From pilgrim to pilgrim”

The event brings to the Romanian audience and the Mexican community in Romania, one of the most significant manifestations of Mexican cultural heritage: the Pilgrimage to the Basilica of Guadalupe in Mexico City.

The photographic exhibition ‘From pilgrim to pilgrim’ shows the photographs of Mónica Guerrero Mouret, which are a visual narrative of a tradition that has developed over almost 500 years. In this conference, images will be presented through which the fatigue, smiles, songs and prayers of men, women and children who participate in this ancient cultural manifestation are expressed.

Mónica Guerrero has become one of the most renowned photographers outside of her country. Museographer, curator, promoter of Mexican crafts and arts in Mexico, Central and South America, the United States, Europe and Arab countries, her life has always been full of images.

