Penalizări pentru firmele care lucrează la Fântâna cu pești și la strada Grigore Alexandrescu. Ar fi „dispărut” și peștii

Primarul Dominic Fritz a anunțat marți, 24 mai, că se ține de cuvânt și va impune penalități firmelor care nu respectă termenele din contracte. Două astfel de exemple ar fi la șantierele de la Fântana cu pești și la strada Grigore Alexandrescu. Mai mult, în primul caz ar urma să fie deschis și dosar penal pentru că firma ar fi „pierdut” peștii sculptați pe marginea fântânii.

„Aș vrea ca aceste penalități să fie luate foarte în serios de toate firmele care au contract cu Primăria Municipiului Timișoara. Încă o dată: suntem înțelegători, poate chiar și peste ceea ce ar fi normal, acolo unde apar probleme tehnice sau probleme cu vremea, dar nu voi mai accepta ca o firmă să vină la licitație, să oferteze un preț mic, cu asumarea să finalizeze lucrarea până la o anumită dată, după care să spună «ne pare rău, această asumare a fost doar de păcăleală». Asta este concurență neloială. Recomand ca doar firmele care au de gând să respecte termenele să vină la licitații”, a declarat primarul.

În cazul Fântânii cu pești, primarul presupune că este vorba despre unul dintre „artificiile” fostei administrații. Vorbim de un contract de aproximativ 650.000 de lei, semnat în 2019 cu firma JDA Consult, al cărui unic acționar, Deian Adrian Jifcu, este membru PNL. Situația acestui șantier pare a fi și mai complicată de atât. Fiind monument, există și anumite prevederi suplimentare impuse de Direcția Județeană de Cultură. Viceprimarul Ruben Lațcău spunea în trecut că nu se știe unde sunt „peștii”, motiv pentru care ar putea fi deschis dosar penal. În prezent, șantierul este încă împrejmuit de plăcile de OSB pe care elevii Liceului de Arte Plastice le-au pictat la câteva luni de la montarea lor.

„Firma care a câștigat acest contract, scrie și în presă, este una care are pedigree liberal. A semnat că va finaliza lucrarea în 12 luni: două luni proiectarea și 10 luni execuția. Atunci, lucrările au fost sistate de fostul primar, presupun pentru că era campanie electorală și nu voia acest șantier sau poate că știa ceva despre seriozitatea acestei firme. În mai anul trecut am dat ordinul de începere, dar, din păcate, firma nu a mai avansat. De aceea de săptămâna trecută am intrat în penalizări. Sunt 3.500 de lei pe zi. Le vom aplica din prima zi de întârziere”, a explicat primarul Dominic Fritz.

Pentru șantierul de pe Alexandrescu, situația seamănă cu prima, însă aici au fost deja finalizate lucrările din octombrie anul trecut, iar acum urmează recepția. Fritz a spus că ar fi vorba despre 55 de zile de întârziere, de la termenul din august 2021 până la finalizarea efectivă, la o penalizare de 28.000 de lei pe zi, adică o sumă totală de aproximativ 1,5 milioane de lei. În acest caz, valoarea investiției este de 6,6 milioane de lei, cu TVA, iar executantul este SC SUPERCONSTRUCT SRL. Lucrările au început cu puțin înainte de alegerile locale din 2020. Fritz a explicat că ar fi aplicat mai repede penalizările, însă birocrația și unele detalii de finisaj au impus o anumită întârziere. Și așa, de abia după recepție se va putea stabili starea exactă a lucrărilor.

