Pentru acest an s-a rezolvat cumpărarea certificatelor verzi la Colterm

Colterm a cumpărat jumătate din certificatele de poluare datorate pentru activitatea de anul trecut, iar în curând cumpără și restul, așa că după doi ani în care această datorie nu a fost împlinită, anul acesta nu se va mai plăti o amendă, a anunțat primarul Dominic Fritz. Și aceasta pentru că primăria ar fi fost serioasă și a plătit subvențiile actuale către societatea de termoficare ce îi aparține, a ținut să sublinieze edilul-șef.

Au fost nu mai puțin de un milion de lei pe zi plătiți de primărie către Colterm în acest an, spune Fritz. Dar, acum urmează greul, municipalitatea va avea de dat, tot la Colterm, alte zeci de milioane de lei, care să acopere pierderile din rețeaua de transport a agentului termic, care îi aparține, dar din care ”pierde” Colterm. E cam mult, constată primarul care are deja gânduri noi, vrea ca primăria să se ocupe direct de transport, Colterm să rămână doar cu producția.

”De câteva luni există această discuție despre cum compania noastră de termoficare poate să cumpere certificate pentru emisiile de carbon, iar mă bucur să vă anunț că până azi dimineață Colterm a reușit să cumpere deja peste jumătate din certificatele necesare și ne așteptăm ca până în săptămâna viitoare să cumpere și cealaltă parte. Asta a fost posibil pentru că Primăria și-a plătit la timp toate subvențiile până la data aceasta. Asta înseamnă o sumă de aproape un milion de lei pe zi de la începutul anului, adică 86 de milioane de lei. Am spus întotdeauna că dacă Colterm primește un preț real de la populație și prin subvenții de la primărie, dacă sub Colter nu mai este sugrumat de datorii istorice, dacă Primăria este un partener de bună credință care își plătește subvenția la timp și dacă Colterm are un management performant, atunci trebuie să se rezolve această problemă”; a declarat, joi, primarul Dominic Fritz.

Pentru primar, rezolvarea problemei s-a rezolvat, dar aceasta fără ”isterie și populism,

”Mă bucur că toate aceste condiții au fost îndeplinite și Colterm a reușit, cu ajutorul Primăriei, să rezolve această problemă. Din nou, am văzut că se găsesc soluții cu seriozitate și cu pragmatism, nu cu isterie și cu populism, așa cum am văzut în ultimele luni în spații, spațiul public și chiar și în Consiliul Local. Asta nu înseamnă, din păcate, că toate problemele sunt rezolvate și aicea mă refer la o discuție pe care va trebui să o avem și în Consiliul Local”, a mai declarat primarul.

La minute după această declarație, Fritz și consilierii locali au avut programată o ședință de plen extraordinară, special pentru aprobarea bilanțului energetic. Aceasta înseamnă că municipalitatea va avea de dat o grămadă de bani la Colterm, pentru pierderile suferite de aceasta prin transportul agentului termic, aceasta prin conductele proprietate ale primăriei. Ce nu își explică Fritz e de ce crește valoarea pierderilor, dacă au fost deja schimbați 30 de kilometri de conducte.

”Astăzi va intra într-o ședință din dată aprobare a bilanțului energetic. Acest bilanț este modul de calcul prin care se calculează pierderile tehnologice, adică care se cauzează de o rețea prea proastă și prin surprinderea mea, să zicem, pierderile la nivel procentual chiar au crescut față de anii trecut, deși am schimbat anul trecut 30km de rețea primară și asta bineînțeles că ridică niște semne de întrebare. Voi propune Consiliul Local să aprobăm acest bilanț energetic, dar mâine, pe baza acestui bilanț, aprobăm doar o parte a acestor pierderi în bani, exact parte a care să ajungă ca Colterm să cumpere restul certificatelor, dar nu toată suma”, spune primarul,

Analizând situația, el lansează o nouă ipoteză, primăria să preia ea managementul conductelor, Colterm să facă doar căldură și PMT să se ocupe de distribuirea ei, așa nu ar mai exista enigme legate de pierderi, consideră Dominic Fritz.

”Tocmai pentru că sunt niște întrebări și pentru mine această temă de rețea, de pierderi și înseamnă că trebuie să analizăm într-un mod foarte serios dacă nu trebuie să să spargem rețeaua de distribuție de producția agentului termic, adică că tem să se concentreze pe producția de agent termic și rețeaua să fie administrată de primărie. Tocmai ca să nu mai avem aceste dezbateri câți bani sau câtă apă se pierd pe drum și câți bani datorează Primăria Colterm. Este un mod de calcul avizat de de ANRE, dar există tocmai acest semn de întrebare. Dacă mă întrebați pe mine, eu inclusiv n-aș exclude ca în trecut aceste pierderi să fi fost făcute în birou și întotdeauna fix a ieșit suma de care mai era nevoie. ”, a mai declarat Fritz.

Comentarii

comentarii