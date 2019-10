Pentru ca măsurătorile să iasă bine, la Timișoara se spală străzile doar lângă stațiile de măsurare ale calității aerului – Video

In dreptul statiei de masurare a calitatii aerului spalam de 5ori (in video se vede doar de 2ori ca mi-a luat ceva pana m-am prins ce se intampla) Maine iasa Robu si o sa spuna ca aerul in TM e mai curat decat prevede legea…o sa luam amenda ca e aerul prea curat!Ps. Pe partea pe care ma aflam eu, a trecut de vre-o 8 ori! Am filmat dar e prea lunga filmarea!