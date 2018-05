Percheziții în Timiș, Mehedinți și Ilfov, la persoane suspectate de evaziune fiscală

Politistii din cadrul IPJ Timis cu sprijinul politistilor lugojeni au demarat marti dimineata mai multe perchezitii la persoane suspectate de evaziune fiscala.

De aceasta data sunt vizate cateva firme care desfasoara activitati in domeniul achizitiei de fier vechi. Actiunile sunt puse in aplicare de catre Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Timis. La Lugoj, perchezitiile se desfasoara pe strada Aurel Vlaicu, insa, simultan, oamenii legii au intrat in sediile unor firme si la domiciliile unor persoane din judetele Mehedinti si Ilfov. Politistii cauta documente financiar contabile din care sa reiasa faptul ca administratorii mai multor firme se sustrageau de la plata unor sume la bugetul de stat.

