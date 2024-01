Percheziții la crescători de câini de lupta din Timiș. Opt persoane au fost reținute

Peste 23 de perchezitii au avut loc intr-un dosar complex, care a vizat mai multi crescatori de caini.

“In urma perchezitiilor, au fost constatate 9 infractiuni de interventii chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, sectionarea corzilor vocale, ablatia ghearelor, coltilotul ciocului si dintilor. De asemenea, au fost descoperite si ridicate pentru continuarea cercetarilor 82 de telefoane mobile, 22 de laptop-uri, 7 tablete, 7 carduri de memorie, 23 memory-stick, un HDD, o unitate PC si un DVD. Au mai descoperite o camera de filmat, un disc de memorie, 46 de carnete de sanatate, 39 de carnete de performanta, 45 de carti de origine romana, 9 pasapoarte pentru animale de companie, 36 de microcipuri sigilate, 105 cartuse de vanatoare, produse farmaceutice destinate dopajului canin, precum si alte obiecte ce au legatura cu infractiunile cercetate. In cadrul acestor activitati, au fost emise ordine de plasare in adapost pentru 7 exemplare canine apartinand rasei Ciobanesc de Asia Centrala, despre care s-a stabilit ca au fost supuse luptelor ilegale. Concomitent, in baza acordului de echipa comuna de ancheta, incheiat intre Romania si Republica Moldova, a fost organizata, pe teritoriul Republicii Moldova, o actiune de prindere in flagrant delict a mai multor persoane care participau la un campionat ilegal de lupte de caini.”, au declarat surse judiciare pentru Lugoj Info.ro.

Actiunea organizata de Biroului de Protectie a Animalelor Gorj, a vizat proprietari de caini din judetele Gorj, Dolj, Mehedinti, Hunedoara, Timis si Arges, a anuntat IPJ Gorj pentru Lugoj Info.ro. Perchezitiile domiciliare in judetul Timis au avut loc la Lugoj, Darova si Sacosu Mare, iar mai multe persoane sunt acuzate de infractiunile de schingiuirea animalelor si organizarea si participarea la lupte de caini.

La actiunea de prindere in flagrant delict, organizata pe teritoriul Republicii Moldova, au participat politisti din structuri de combatere a criminalitatii organizate ale acestui stat, sub coordonarea procurorilor din cadrul Procuraturii din Republica Moldova, cu sprijinul politistilor din cadrul I.P.J. GORJ – B.P.A., in baza acordului mediat de Eurojust.

In urma actiunii desfasurate pe teritoriul Republicii Moldova, au fost identificate in flagrant delict 40 de persoane, care participau la un campionat de lupte ilegale intre caini si au fost stabilite mai multe acte materiale ale infractiunii de schingiuire a animalelor.

In urma activitatilor specifice, fata de 8 persoane, banuite de savarsirea infractiunii de schingiuire a animalelor a fost dispusa masura retinerii, pentru 72 de ore si introducerea acestora in centrele de retinere si arestare preventive ale autoritatilor Republicii Moldova, precum si ridicarea, pentru cercetari, a 5 exemplare canine ranite, implicate in luptele de caini, au mai precizat anchetatorii. Activitatea s-a realizat cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.

