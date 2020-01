Percheziții la o primărie din Timiș dosar în care prejudiciul se ridică la două milioane de euro

Politistii si procurorii au descins miercuri dimineata la Primaria din Gavodia, localitate situata la cativa kilometri de Lugoj.

Actiunea se desfasoara sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice care împreuna cu un procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale a decis efectuarea a peste 100 de perchezitii, în 25 de judete si în Bucuresti, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin infractiuni de fals si de serviciu. Oamenii legii vor pune in aplicare nu mai putin de 15 mandate de aducere.

Cele 102 perchezitii se desfasoara în judetele Olt, Valcea, Prahova, Dambovita, Caras-Severin, Calarasi, Buzau, Ilfov, Braila, Galati, Gorj, Hunedoara, Timis, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanta, Brasov, Arges, Teleorman, Mehedinti, Ialomita, Arad si Giurgiu, precum si în Bucuresti, la domiciliile unor persoane si la sediile unor societati comerciale si institutii.

“Actiunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, fiind efectuate cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de amenintare, falsificarea de instrumente de plata, abuz în serviciu, fals intelectual, delapidare si instigare la abuz în serviciu. Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat este de 2.000.000 de euro.

Din cercetari a reiesit ca mai multe institutii din tara ar fi efectuat plata unor achizitii fictive pentru marfuri care nu ar fi intrat niciodata în patrimoniul institutiei sau plata unor facturi pentru marfuri supraevaluate, pentru care achizitia era nejustificata, neexistand referate de necesitate sau receptii ale marfurilor achizitionate.

Aceste achizitii ar fi fost facute de la diferite societati comerciale care nu au personal angajat, sunt administrate de aceleasi persoane fizice, au sediul social si domiciliul fiscal stabilite la adrese apropiate si care au înregistrat venituri doar din încasari de la unitati administrativ-teritoriale, institutii de învatamant si alte institutii.”, au anuntat surse judiciare pentru Lugoj Info.ro.

Primarul comunei Gavojdia, Danut Stoica a declarat pentru Lugoj Info.ro ca la primaria pe care o conduce se fac verificari cu privire la achizitia in 2009 a unor limitatoare de viteza. Politistii si procurorii vor ridica, se pare, mai multe documente.

La perchezitiile din intreaga tara participa politisti din cadrul I.G.P.R. – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si inspectoratele de politie ale judetelor Olt, Valcea, Prahova, Dambovita, Caras-Severin, Calarasi, Buzau, Ilfov, Braila, Galati, Gorj, Hunedoara, Timis, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanta, Brasov, Arges, Teleorman, Mehedinti, Ialomita, Arad si Giurgiu.

Activitatile beneficiaza de sprijinul echipelor de interventie din cadrul serviciilor pentru actiuni speciale si al Gruparii de Jandarmi Mobila Craiova.

