Pericolul apelor devine tot mai mare în spațiul hidrografic Banat

Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) informează că se înregistrează noi creșteri de debite pe râurile avertizate hidrologic din spațiul hidrografic Banat.

Precipitațiile abundente căzute în ultimele zile au declanșat viituri, favorizate de scurgeri puternice de pe versanți.

În condiții de sol saturat, în perioada 16 iunie-18 iunie 2020 au fost înregistrate precipitații foarte mari la majoritatea stațiilor hidrometrice din Spațiul Hidrografic Banat: 150 l/mp la s.h. Soceni/r. Tău, 134,5 l/mp la s.h. Voislova Bucovei/r. Bistra, 131,9 l/mp la s.h. Balinț/r Bega,123,3 l/mp la s.h. Fârdea/r Hăuzeasca, 117,3 l/mp la s.h. Turnu Ruieni/r. Sebeș, 116,2 l/mp la s.h. Nădrag/r Nădrag, 111,6 l/mp la s.h. Ohabița/r. Pogăniș, 109 l/mp la s.h. Coștei/canal Timiș-Bega, 107,5 l/mp la s.h. Lugoj/r. Timiș, 106,9 l/mp la s.h. Poiana Mărului/r. Șucu, 104,8 l/mp la s.h. Brebu/r. Pogăniș, 100,3 l/mp la s.h. Goleț/r. Goleț, iar la alte 16 stații hidrometrice s-au înregistrat cantități cuprinse între 60 și 100 l/mp.

În aceste condiții, la stațiile hidrometrice (s.h.) s-au înregistrat la ora 20.00 noi creșteri de niveluri și debite cu depășiri ale cotelor de apărare în bazinele Timiș, Bega, Caraș, Bârzava, Nera, după cum urmează:

pe râul Timiș, la s.h Caransebeș, FII+90 cm; s.h. Lugoj, FII+37 cm ; pe râul Sebeș, afluent al Timișului, s.h. Turnu Ruieni, CI+38 cm

pe râul Bistra, la s.h. Voislova Bucova, CP+50 cm; s.h. Obreja, CP+120 cm; pe râul Rusca, afluent al Bistrei, s.h. Voislova, CI+92 cm

pe râul Pogăniș, la s.h. Brebu, CP+147 cm; s.h. Valea Pai, CI+ 0 cm

pe râul Caraș, la s.h. Carașova, CP+2 cm; pe râul Gârliște, afluent al Carașului, s.h. Gârliște, CI+12 cm

pe râul Nera, la s.h. Dalboșeț, CI+45 cm

pe râul Bârzava, la s. h. Moniom, FI+21 cm

pe râul Bega, la s.h. Făget, FII+25 cm

În bazinul hidrografic Timiș, debitele sunt în scădere în bazinul superior și în creștere pe cursul mijlociu și inferior. Pe cursul superior al râului Caraș, cu cotă de pericol depășită, unda de viitură se va propaga spre stațiile hidrometrice situate în aval. Pe râul Pogăniș avem o tendință de creștere a debitelor pe cursul inferior, iar pe râurile Bârzava și Nera se înregistrează, deasemenea, creșteri de debite, cu depășiri ale cotelor de atenție.

Pe râul Bega, în bazinul superior, debitele sunt în scădere, urmând ca unda de viitură să se propage la stațiile hidrometrice din aval.

În prezent este în vigoare avertizarea hidrologică cod roșu pentru râul Timiș – bazin amonte S.H. Lugoj, județele Timiș și Caraș – Severin, de azi, 18 iunie, ora 15:50, până mâine ora 09:00. Deasemenea, este în vigoare și codul roșu pentru râul Pogăniș, bazin amonte acumularea Cadar-Duboz, până azi, 18 iunie,la ora 24:00.

Specialiştii ABA Banat monitorizează în permanenţă debitele şi nivelurile cursurilor de apă vizate de avertizările hidrologice în vigoare și acționează prin formațiile de intervenție cu utilajele din dotare atunci când situația o impune. Acestea sunt pregătite să intervină cu utilajele din dotare pentru deblocarea albiilor și asigurarea secțiunilor de scurgere -a explicat Sorina Neaga.

Se solicită populației să nu traverseze cursurile de apă și să nu desfășoare activități în zonele adiacente albiilor acestora, în perioadele în care sunt emise coduri meteorologice și hidrologice.

Angajaţii ABAB ridică baraje din saci de nisip pentru a opri revărsarea apelor în Timiș și Caraș Severin

Joi 18 iunie, angajaţii din cadrul Sistemului de Gospodărirea Apelor (SGA) Timiș, sub coordonarea directorul tehnic al ABA Banat, Titu Bojin, au intervenit în localitatea Nădrag, în zona primăriei și a parcului, pentru a apăra zona de posibile inundații, pregătind sute de saci cu nisip.

De asemenea, formațiile Fârdea și Făget au săpat un canal de dren pentru a evacua apa revărsată din pârâul Hăuzeasca pe străzile localității Fârdea.

În municipiul Reșița, CLSU Reșița și Formația Reșița au intervenit preventiv, cu înălțarea malului stâng al râului Bârzava, în zona străzii Bistra, unde se produc frecvent revărsări ale râului la ape mari.

Apa din Fârdea se evacuează în râul Gladna atât prin pompele de mare capacitate (1400mc/h) ale ABA Banat și ale ISU, cât și prin canalul de dren realizat pentru evacuarea gravitațională a apei acumulate.

Directorul ABA Banat, Caius Parpală, a participat din partea ABA Banat la videoconferința cu ministrul MAI, Marcel Vela, pe tema inundațiilor, desfășurată la Instituția Prefectului județului Timiș.

Administrația Bazinală de Apă Banat susţine că INHGA a extins avertizarea hidrologică cod roșu pentru râul Timiș – bazin amonte S.H. Lugoj, județele Timiș și Caraș – Severin, de azi, ora 15:50, până mâine ora 09:00. De asemenea este în vigoare și codul roșu pentru râul Pogăniș, bazin amonte acumularea Cadar-Duboz, până la ora 24:00.

În momentul de față, sunt trei râuri aflate sub cod roșu de inundații, respectiv:

în bazinul hidrografic Caraș: stația hidrometrică (sh) Carașova, de pe râul Caraș, are cota de pericol depășită cu 32 cm, CP+32 cm

în bazinul hidrografic Timiș: sh Obreja, de pe râul Bistra, are cota de pericol depășită cu 96 cm, CP+96 cm

în bazinul hidrografic Timiș: sh Brebu de pe râul Pogăniș, are cota de pericol depășită cu 30 cm, CP+30 cm

în bazinul hidrografic Timiș: sh Voislova Bucova, de pe râul Bistra, are cota de pericol depășită cu 50 cm, CP+50 cm

Tot personalul tehnic din cadrul SGA Caraș-Severin intervine pe râurile aflate sub avertizările hidrologice.

Pe râul Caraș, angajații formațiilor de lucru Oravița și Moldova Nouă intervin cu un buldoexcavator și 2 autospeciale în zonele Gârliște și Goruia pentru asigurarea scurgerii apei în zona podurilor.

În bazinul Bistra, împreună cu Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU), angajții SGA Caraș-Severin intervin pe pârâul Scoarța, din localitatea Glimboca, prin extragerea plutitorilor de mari dimensiuni din zona podului aflat pe drumul național DN68 pentru a împiedica blocarea secțiunii podului.

Râul Pogăniș în localitatea Remetea Pogănici, jud. Caraș-Severin, a inundat drumul național DN58. Personalul SGA Caras- Severin a pus în funcțiune stația de pompare Dezești și va aduce încă două motopompe pentru a opri inundarea caselor aflate în incinta apărată pe malul drept.

Specialiştii ABA Banat monitorizează în permanenţă debitele şi nivelurile cursurilor de apă din spaţiul hidrografic Banat vizate de avertizările hidrologice în vigoare.

