Persoană dispărută în Buziaș – Ajutorul cetățenilor este esențial!

Primăria Buziaș și Poliția Locală fac apel la solidaritatea comunității pentru a sprijini căutările unei persoane dispărute. Este vorba despre domnul Ioan Augustinov, care a plecat din incinta Hotelului Parc, unde era cazat, și nu a mai fost văzut de atunci.

Bărbatul suferă de Alzheimer, ceea ce îi poate îngreuna orientarea sau comunicarea. Ultima dată a fost surprins de camerele de supraveghere luni, 5 august, pe strada Avram Iancu din Buziaș.

Orice informație poate fi de ajutor! Dacă l-ați văzut sau aveți detalii care ar putea contribui la găsirea sa, vă rugăm să contactați de urgență Poliția Locală Buziaș la numărul de telefon: 0256 321 805.

Împreună putem face diferența! Distribuiți acest mesaj pentru a ajuta familia și autoritățile în demersul lor.

Comentarii

comentarii