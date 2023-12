Peste 115.800 de participanți la evenimentul de închidere a Capitalei Europene a Culturii, „Timișoara 2023 la nesfârșit”

„Timișoara 2023 la nesfârșit”, evenimentul care a marcat închiderea simbolică a programului „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, a adus împreună întreaga comunitate, într-o celebrare fără precedent a orașului. Peste 115.800 de spectatori au participat la cele peste 100 de evenimente organizate de joi, 7 decembrie și până duminică, 10 decembrie 2023, în Piața Unirii, Cinema Timiș, Cinema Victoria, MX – Muzeul „Corneliu Mikloși”, Palatul Culturii și alte zeci de locații din tot orașul.

Punctul culminant al evenimentului: concertele în premieră cu Jessie J, Róisín Murphy, Katie Melua și José González

Cele mai așteptate evenimente au fost concertele în premieră în Timișoara cu Jose Gonzalez, care a electrizat atmosfera la Cinema Timiș, cel mai nou spațiu cultural al Timișoarei, Katie Melua, care a interpretat alături de Corul pe voci egale al Liceului „Ion Vidu” Timișoara două melodii, dintre care o colindă din Georgia, țara natală a cântăreței și care a emoționat întreaga audiență cu vocea ei caldă și prezența plină de eleganță. Delia a oferit timișorenilor un spectacol incendiar, plin de ritm și energie. Seara de vineri, 8 decembrie, a fost deschisă de un mix live susținut de Klangphonics, Germania, la rândul lor pentru prima dată în Timișoara. Seara de sâmbătă a fost una cu adevărat electrizantă, când Piața Unirii a devenit neîncăpătoare la concertele Róisín Murphy și Jessie J. Peste 60.000 de spectatori s-au bucurat de concertele din Piața Unirii în acest weekend.

„Weekendul trecut a fost un grandios început pentru ceea ce va urma. Ambiția noastră este să rămânem capitală a culturii în Europa și nu numai și în anii următori. Un oraș care concurează fără complexe cu marile orașe europene. Strategia noastră prin care schimbăm comunitatea prin investiții în cultură continuă. Este miza noastră să arătăm că atunci când investești în cultură și creativitate aduci prosperitate comunității întregi. Îi felicit pe toți cei care au făcut posibil anul excepțional pe care l-am avut și vă mulțumesc că faceți parte din Timișoara la nesfârșit”, a spus Dominic Fritz, primarul Municipiului Timișoara

„Conform raportărilor Jandarmeriei, s-a înregistrat un număr maxim de 15.000 de spectatori prezenți simultan în Piața Unirii vineri și 20.000 sâmbătă, rezultând un total de 35.000 de persoane, conform datelor furnizate de Jandarmerie. Având în vedere că aceste raportări se referă strict la numărul maxim de spectatori prezenți simultan în piață, estimăm că publicul total care a participat la concerte, incluzând schimbul de spectatori între artiști, a fost de aproximativ 60.000 de persoane pentru cele două zile, adică 25.000 vineri și 35.000 sâmbătă.” a declarat Codruța Vulcu, Coordonatoare evenimente mari, Timișoara 2023.”

Seara de vineri (8 decembrie) a început la Sala Mare a Teatrului Național „Mihai Eminescu” și a Operei Naționale Române Timișoara, cu Gala „Timișoara 2023 la nesfârșit” eveniment care a celebrat excelența culturală a anului 2023. La eveniment au participat oameni de cultură și personalități ale vieții publice timișorene, Dominic Fritz, Primarul Municipiului Timișoara, Alin Nica, Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, Președintele Interimar al Camerei Deputaților, Victor Opaschi, Consilier de Stat – Cancelaria Primului-Ministru și 23 de ambasadori și reprezentanți ai misiunilor diplomatice în România

În cadrul Galei Timișoara 2023, regizată de Bobi Pricop, au fost prezentate în premieră opt documentare video ce surprind într-un mod inedit povestea anului 2023, a oamenilor, locurilor și conexiunilor care au făcut din Timișoara 2023 un program de succes. Peste 120 de operatori culturali publici și privați, decidenți politici, oameni de cultură, lucrători în sectorul cultural etc. au fost intervievați Iustin Șurpănelu (director de imagine) și Christine Cizmaș (regizor secund). Toate aceste documentare vor fi publicate în această lună pe pagina de Facebook și canalul de YouTube ale Centrului de Proiecte Timișoara. Gala a fost transmisă în direct pe TVR Info, TVR Internațional, TVR Timișoara, TVR Cluj și pe paginile de Facebook Centrul de Proiecte Timișoara și Timișoara 2023.

„Sunt foarte recunoscătoare întregii echipe a Centrului de Proiecte pentru efortul uriaș depus în acest an. Unul dintre rolurile noastre în acest an a fost acela de a organiza și coordona evenimentele cu rol de reprezentare ale anului: Deschiderea Timișoara 2023 (17-19 februarie), Timișoara 2023. Celebrarea orașului (6-8 octombrie) și Timișoara 2023 la nesfârșit (7-10 decembrie). De asemenea, un rol esențial a fost acela de a crea un cadru de finanțare transparent și predictibil, care a asigurat operatorilor culturali libertatea de a crea cu o efervescență fără precedent. Grație lor, 2023 a fost un an al curajului de a ieși din zona de confort și al responsabilității de a duce cultura acolo unde sunt oamenii, pretutindeni, nu doar în spațiile culturale convenționale. La final, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care în acest weekend au fost alături de noi în Timișoara, în Piața Unirii și în toate locațiile unde au avut loc cele peste 100 de evenimente din cadrul «Timișoara 2023 la nesfârșit»”, a adăugat Alexandra Rigler, directoarea Centrului de Proiecte Timișoara.

Seminarul internațional „Vector TM. Cultura ca practică urbană” a înlesnit publicului întâlnirea cu 27 de vorbitori, specialiști în diverse domenii, din 7 țări europene. Timp de două zile (8 și 9 decembrie), la Cinema Victoria, au avut loc o serie de discuții despre condițiile în care practicile culturale pot transforma orașul și despre contribuția programelor de Capitală Europeană a Culturii de la Wroclaw, Maribor, Rijeka și Timișoara în acest sens.

Zona, unul dintre primele trei festivaluri de performance din România anilor ’90, a revenit, după 30 de ani de la prima întâlnire cu publicul, cu ediția-eveniment ZONA &, în cadrul „Timișoara 2023 la nesfârșit”. ZONA & a adus publicului, la MX – Muzeul „Corneliu Miklosi”, o expoziție retrospectivă a Festivalului Zona și o serie amplă de întâlniri și performance-uri, de la Dan și Lia Perjovschi, la duo-ul QUARTO sau SERAFINE1369.

Informații pe larg despre „Timișoara 2023 la nesfârșit” pe pagina web dedicată: continua.timisoara2023.eu/ro.

Evenimentul „Timișoara 2023 la nesfârșit” este finanțat de Municipiul Timișoara și organizat de Centrul de Proiecte.

Programul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Programul cultural național „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” este susținut de: parteneri principali: Banca Transilvania, Catena, Cramele Recaș, Iulius Town, Linde Gaz România, Profi. Partener de mobilitate: Automobile Bavaria, MAN. Transportator aerian oficial: Tarom . Partener de conectivitate: Vodafone. Broadcaster oficial: TVR.

