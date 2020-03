Peste 187.000 mii lei pentru tomata românească. Fermierii se pot înscrie prin email la DAJ Timiș

În această criză grea provocată de COVID19 cu scenarii dezastruoase de viitor, vine și o veste bună pentru fermieri. Direcția Agricolă Județeană Timiș atenționează că guvernul a aprobat la sfârșitul săptămânii schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2020.

Amintim că în 2019, în Timiș au fost înscriși în program 84 de fermieri, dintre 61 au fost în perioada primăvară -vară și 23 în perioada de toamnă.

”Acum urmează să înceapă înscrierea fermierilor în sezonul primăvară-vară 2020, până în 15 mai. Programul are trecere la producători. Numărul lor a crescut de la an la an. Oamenii sun interesați să se înscrie și în schema de producere a usturoiului”, a explicat prof. dr. Doru Petanec, directorul DAJ Timiș.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 187.500 mii lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei de 39.477 mii euro și se asigură din bugetul pe anul 2020. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro pentru beneficiar pe an.

Cererea de înscriere în program și documentele aferente pot fi depuse sau transmise la DAJ inclusiv prin fax sau poștă, sau în format electronic prin e-mail, până la data de 15 mai 2020.

Potențialii beneficiari sunt producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător.

Producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 sau producătorilor agricoli persoane juridice.

O primă condiție pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția “Program susținere tomate, anul 2020.

O altă condiție este să obțină o producție de minimum 3 kg tomate pe mp.

Verificările se efectuează la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției. Valorificarea recoltei se face până la data de 15 iunie 2020 inclusiv.

Comentarii

comentarii