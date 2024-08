Peste 30.000 de oameni la concertele cu Rita Ora, Passanger și Zdob și Zdub – FOTO

Celebrarea Orașului, parte din moștenirea Programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023, s-a dovedit a fi un succes. În special concertele de sâmbătă seara, de pe scena amplasată pe bulevardul I.C.Brătianu, care a devenit neîncăpătoare pentru concertele cu vedetele serii. Încălzirea au făcut-o cei de la Zdob și Zdub, care pe final au oferit și un moment în memoria lui Nicu Covaci.

Artistul britanic Passanger a urcat pe scenă la ora 20.15, în uralele fanilor. Dintre piesele celebre nu a putut lipsi „Let Her Go”, care a ajuns numărul 1 în 19 țări și a înregistrat peste șase miliarde de stream-uri la nivel global, fiind a doua cea mai difuzată piesă din toate timpurile.

Puțin după ora 22.00 a urcat pe scenă Rita Ora, o artistă extrem de iubită atât pentru muzica ei, cât și pentru rolurile sale din filme. Ea interpretează rolul Milei în “Fifty Shades of Grey”.

Nu au lipsit “Let You Love Me”, “Hot Right Now” și „How We Do (Party)” sau “Your Song”, piese cu sute de milioane de stream-uri. Rita Ora a invitat pe scenă o tânără din public, alături de care a cântat “Dancing Queen”, al celor de la Abba.

Comentarii

comentarii