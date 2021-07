Peste 40 de artiști internaționali vin, în această vară, la Timișoara. Lost Frequencies și Biniak, doar două dintre numele care vor urca pe scenă la Flight Festival

Flight Festival, evenimentul care îmbină muzica, arta și tehnologia, propune același mix și în 2021. Cel mai așteptat eveniment artistic al anului, cel puțin în Banat, revine în acest an cu peste 40 de artiști români și străini care vor performa pe cele patru scene muzicale găzduite de Aerodromul Cioca din Timișoara, în perioada 27-29 august.

Cap de afiș pe scena Flight Festival va fi artistul belgian Lost Frequencies, care, de câțiva ani se numără printre headlinerii marilor festivaluri ale lumii. Alături de el, pe scena comercială, vor performa, printre alții, Stefan Biniak, Vito Mendez, Delia, Vunk, Vanotek & Muse Quartet, Jean Gavril, Mark Stam, DJ Dark, Mr.Pit, Angelos, Raw Main și mulți alți artiști care și-au făcut un renume pe scenele din Paris, Londra, Dubai, Mykonos sau Ibiza.

Nici iubitorii muzicii alternative nu sunt neglijați. Ei vor avea posibilitatea de a se bucura de atmosfera de festival pe muzica artiștilor ca Subcarpați, Golan, Vița de Vie, Robin and the Backstabbers, Moonlight Breakfast, Cred ca sunt Extraterestru & Yardie Flo, Om la Lună sau formația locală Melting Dice. Insula Retro, universul „Imani made for music” sau „Take Off World” sunt scenele secundare, pregătite să ofere și ele momente magice participanților la festival, pe ritmuri și gusturi diferite de muzică.

„Flight este un festival care crește, de la an la an, și avem ambiția că în cel mai scurt timp vom pune Timișoara pe harta festivalurilor reprezentative din Europa. Prin programul din acest an, ne dorim să oferim participanților bucuria întâlnirii cu diverse genuri muzicale și cu artiștii preferați, prin intermediul celor 4 scene muzicale din cadrul festivalului. În plus, experiențele inedite pe care le pregătim (zboruri cu avionul, incursiuni în spații imersive, zonele instagramabile, tech world, interacțiuni cu brandurile, spații de relaxare) vor oferi participanților la festival momente memorabile”. declară Vlad Gârboni, directorul artistic al festivalului.

La fel ca în anii precedenți, anticipând titlul de Capitală Europeană a Culturii pe care Timișoara îl va avea în 2023, obiectivul festivalului este de a introduce cât mai mulți participanți în fascinanta lume a fenomenului cultural și de a poziționa orașul Timișoara pe harta festivalurilor relevante din Europa. În contextul pandemiei, Flight Festival a fost singurul festival de anvergură din România care nu s-a anulat, oferind participanților pe Aerodromul Cioca concerte muzicale în condiții de distanțare și siguranță sanitară.

Mai multe informații despre Flight Festival 2021 se pot găsi pe pagina de Facebook și pe website www.flight-festival.com. Biletele se pot achiziționa din rețeaua Entertix și din rețeaua Iabilet.ro.

