Peste 50 de ani de închisoare pentru grupul evazioniștilor din Arad. Recursul în casație, respins de Înalta Curte

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in urma cu cateva zile, sa respinga recursurile in casatie formulate de o parte din membrii unei puternice retele de evazionisti din Arad, destructurata de catre procurorii DNA.

“Respinge, ca nefondate, recursurile in casatie formulate de inculpatii Cioflan Marian, Roman Mihail Codrin, Mugea Liviu, Marcu Gheorghe, Purcel Serban Nelu si Tuvene Daniel Marius impotriva deciziei penale nr. 334/A din data de 10 aprilie 2020, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, Sectia penala”, se mentioneza in decizia definitiva pronuntata de judecatorii Curtii Supreme, in data de 3.06.2021.

Anchetatorii au stabilit ca membrii gruparii au pus bazele unui grup infractional organizat, care a dezvoltat o schema evazionista ce presupunea achizitia de motorina in regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria si desfacerea pe piata romaneasca a produsului respectiv, fara plata accizelor si a taxei pe valoare adaugata.

In acest mod infractional ar fi efectuat 334 operatiuni intracomunitare, vizand cantitatea de 9.885.454 litri motorina, in valoare de 3.815.817 euro, ce ar fi fost ulterior livrata pe piata interna, prin intermediul a 3 societati comerciale cu un comportament de tip „fantoma”.

Prin decizia penala nr. 334 din 10.04.2020, Curtea de Apel Timisoara i-a condamnat pe membrii retelei la peste 50 de ani de inchisoare, dupa cum urmeaza:

Marian Cioflan, la data faptelor inspector vamal in cadrul D.J.A.O.V. Giurgiu, 7 ani de inchisoare pentru luare de mita si complicitate la evaziune fiscala;

Daniel Marius Tuvene, 11 ani de inchisoare pentru dare de mita si evaziune fiscala;

Mihail Codrin Roman, 8 ani de inchisoare pentru dare de mita si evaziune fiscala;

Gheorghe Marcu, 5 ani de inchisoare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalarea banilor;

Florin Irinel Varga, 2 ani si sase luni de inchisoare pentru complicitate la evaziune fiscala;

Liviu Mugea, 5 ani de inchisoare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la infractiunea de spalare a banilor;

Serban Nelu Purcel, 5 ani de inchisoare pentru complicitate la evaziune fiscala;

Cristian George Stanciu, 6 ani de inchisoare pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare a banilor;

Ion Citu, 3 ani de inchisoare pentru doua infractiuni de spalare a banilor.

