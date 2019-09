Peste 6.000 de elevi din Timiș și Arad au primit ghiozdane și rechizite din partea Smithfield România

Voluntarii Smithfield România au continuat și în această toamnă caravana „Din nou la școală”, organizată pentru al 13-lea an consecutiv. Ca în fiecare început de an școlar, peste 6.000 de preșcolari și elevi din județele Timiș și Arad au fost întâmpinați cu rechizite școlare pentru activitățile de grădiniță, ghiozdane, penare și orare cu sfaturi pentru un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată.

„Din nou la școală” este un program de tradiție al Smithfield România, care urmărește să faciliteze accesul la educație şi să încurajeze performanţa şcolară, adresat elevilor din comunităţile locale în vecinătatea cărora compania își desfășoară activitatea.

“Programul și-a demonstrat valoarea în cei 13 ani prin extinderea sa către un număr din ce în ce mai mare de beneficiari. La ora actuală, Smithfield România este mândră să poată sprijini accesul la educaţie pentru preșcolari și școlari din peste 60 de comunități din județele Timiș și Arad. Ne dorim să continuăm această tradiție și să oferim sprijinul nostru în procesul de învățare pentru cât mai mulți copii”, a declarat Cristina Bodea, Director sustenabilitate, Smithfield România.

Și cei peste 900 de copii ai angajaților Smithfield România, Elit și Vericom, precum și Maier Com, elevi din clasele pregătitoare – a IV-a, au primit câte un ghiozdan și rechizite școlare.

““Din nou la școală” aduce zâmbete pe chipurile elevilor din școlile județului nostru. Suntem fericiți că, prin parteneriatul cu Smithfield România, elevii noștri au un motiv în plus de bucurie, în prima zi de școlă, în fiecare an. Este ca o promisiune nerostită, care se adeverește de fiecare dată, o dovadă în plus că putem conta pe partenerii noștri cei mai buni”, a declarat

Aura Codruța Danielescu, Inspector General, Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

În cadrul programului de sprijin pentru educație “Din nou la şcoală”, care a debutat în 2007, au fost incluși peste 53.500 de elevi din localităţile unde Smithfield România îşi desfăşoară activitatea.

