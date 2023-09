Peste 600 de elevi din Timişoara au început școala mai repede, la British International School FOTO

British International School of Timişoara, prima şcoală internaţională din vestul ţării a început anul şcolar 2023 – 2023. Aproape 600 de elevi din 20 ţări s-au reunit luni, 4 septembrie, la cursuri. Este al cel de-al cincelea an şcolar la Şcoala Britanică din Timişoara.

“Aventura Noului An Școlar a început! În dimineața aceasta ghiozdanele au fost umplute cu vise, creioanele sunt pregătite să fure magia cuvintelor și toată lumea este cuprinsă de entuziasm și emoții. Să fie un an cu numeroase descoperiri, prietenii ce vor ține o viață și momente revelatoare. Dorim să fie o aventură plină de veselie, creștere pe plan personal și educațional și explorarea la maxim a tuturor posibilităților și resurselor găsite la BIST. Mult succes uimitorilor noștri elevi, profesorilor și părinților! Hai să facem din acest an școlar unul de neuitat!”, au anunțat cei de la British International School of Timişoara pe pagina lor de Facebook.

Elevii au oportunitatea să studieze şi să se dezvolte într-un cadru internaţional având acces la un învăţământ de înaltă calitate. La British International School of Timişoara învață elevi începând cu vârsta de patru ani (clasa pregătitoare) până la 17 ani (anul 11, conform sistemului de educaţie din Marea Britanie).

Capacitatea de şcolarizare va continua să crească treptat, iar prima promoţie va absolvi studiile liceale, cu examenele International Baccallaureat, în iunie 2024.

British International School of Timisoara a obţinut încă din primul an de funcţionare prestigioasa acreditare internaţională COBIS (Council of British International Schools), institutia îndeplinind standardele prevăzute pentru o şcoală internaţională cu curiculum britanic.

În acelaşi timp, în urma cu patru ani, a fost obţinută certificarea Cambridge, fapt ce a permis acreditarea primului centrul de examinare Cambridge International din zona de vest a ţării.

British International School of Timişoara şi-a început activitatea în 2019, într-un campus situat în zona de nord a orasului, pe strada Aurora, construit în jurul unei clădiri istorice complet renovate, ce datează din 1910.

British International School of Timişoara beneficiază de facilităţi moderne şi resurse de calitate, inclusiv tehnologie de ulima generatie, săli de clasă moderne cu laboratoare special destinate orelor de informatică, artă, muzică, ştiinţe.

Şcoala pune la dispoziţia elevilor un spaţiu generos pentru educaţia în aer liber, îmbinând activităţile didactice cu cele de recreere.

Tarifele de la British International School of Timisoara sunt mai mari la liceu decât la gimnaziu: se porneşte de 6.000 de euro pe an la gimnaziu şi se ajunge spre 8.000 de euro la liceu.

