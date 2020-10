Peste 700 de laptopuri, de 3.000 de lei bucata, cumpărate din bugetul local al Timișoarei de școlile și grădinițele din municipiu

Primăria Timișoara a alocat fonduri pentru cumpărarea a 738 de laptopuri de către școlile și grădinițele din municipiu care au făcut solicitări în acest sens. La 3.000 de lei bucata, valoare totală a acestora se ridică la 2.214.000 lei. Fiecare unitate a cumpărat sau va cumpăra între 3 și 32 de laptopuri, în funcție de câte au fost solicitate pentru a putea fi organizate cursuri online.

Primarul în exercițiu, Nicolae Robu, în conferința din 27 octombrie, a explicat: „Nu e vorba despre laptopuri sau tablete care să se dea elevilor. Noi am aprobat și asta pentru toți elevii care au bursă socială, numai că Ministerul Educației angajase niște licitații – cred că sunt finalizate la ora actuală – și nu le puteam dubla. A urmat ca acele tablete să fie achiziționate la nivel național și distribuite școlilor. Nu sunt în temă să vă spun câte școli au primit câte tablete pe filieră ministerială, dar este o acțiune în derulare și noi nu ne putem suprapune peste ea”.

Despre proiectul primăriei, primarul încă în funcție al Timișoarei a completat: „Știm bine, deși acum o parte dintre elevi este în vacanță, școala în Timișoara se desfășoară online. Noi, primăria, am sprijinit abordarea educației online prin alocarea de bani către toate școlile, inclusiv către grădinițe, astfel încât ele să își poată cumpăra laptopuri care să fie folosite pentru învățământul online. (…) În schimb (față de minister – n.r.), noi am asumat să ajutăm toate școlile și grădinițele să aibă condiții pentru educația online. Toți acești bani au fost puși la dispoziția școlilor. A rămas în sarcina fiecărei școli să își facă achiziția. Din informațiile pe care le am, majoritatea covârșitoare ( a achizițiilor – n.r.) au fost deja realizate”.

Fiecare dintre cele 14 grădinițe care au făcut solicitări au primit fonduri pentru câte trei laptopuri, în timp ce cele mai multe, 40, vor ajunge la Școlara Gimnazială nr.19. Liceul Teoretic Nikolaus Lenau a primit fonduri pentru 32, „Moisilul”, „Pedagogicul” și „CNB” pentru câte 30, „Loga” și „Ungureanu” pentru câte 20, celelalte primind sub 60.000 de lei.

Lista este disponibilă aici:

Comentarii

comentarii