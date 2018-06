Peste o mie de mormane de deșeuri se vor strânge la curățenia generală din Timiș inițiată de Let`s Do It, Romania!

În toamnă începe curățenia generală în Timiș. Let`s Do It, Romania! dă din nou startul acestei acțiuni de curățenie. Aproape 34.000 de voluntari din Timiș sunt așteptați să strângă peste o mie de mormane de gunoi.

Curățenia marca Let`s Do It, Romania! va avea loc pe 15 septembrie 2018, atunci când oameni din întreaga lume vor participa. Până acum, peste 1 400 000 de voluntari au participat la evenimentele Let`s Do It, Romania! și au curățat 18 000 de tone de deșeuri.

Pentru județul Timiș, organizatorii și-au propus să mobilizeze un număr de 33.939 de oameni (5% din populația județului), care vor curăța 1.106 mormane de deșeuri.

Începând cu 1 iulie se dă startul înscrierilor pentru Ziua de Curățenie Națională și Globală, urmând ca în 15 septembrie să aibă loc Ziua de Curățenie Globală – World Cleanup Day! Echipa Let`s Do It, Romania! recrutează voluntari pentru organizare pentru echipele locale din fiecare județ. Toți cei interesați pot aplica pe site-ul letsdoitromania.ro la secțiunea Hai în echipă!

