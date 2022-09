Petiție pentru eliberarea medicului Marian Gașpar. ”Lăsați-l să salveze vieți în continuare!”

Marian Gaşpar, şeful Secţiei Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara, a fost reținut marți în arest preventiv pentru 30 de zile. Luni, același medic a fost ridicat de angajații DGA și reținut pentru 24 de ore, fiind și audiat în prezența avocaților săi.

Medicul ar fi fost prins în flagrant, în timp ce primea mită de 1.000 de euro de la un pacient. În total, este acuzat de șase fapte asemănătoare, petrecute în decurs de o săptămână, începând din 19 septembrie. Medicul ar fi cerut sume între 100 şi 2.000 de euro pentru a-şi desfăşura atribuţiile de serviciu.

La scurt timp după decizia judecătorului, pe petitieonline.com a fost creată o petiția: ”Cerem eliberarea Domnului Prof. dr. Marian Gaspar! Lăsați-l să salveze vieți în continuare!”.

În doar 24 de ore, petiția a fost semnată de peste 800 de oameni din întreaga țară.

Vă prezentăm în continuare textul integral al petiției:

”Un pacient de 16 ani a fost lăsat pe masa de operație astăzi. Singur.

Un pacient de 24 de ani, la început de carieră, a aflat că nu mai poate fi operat mâine, așa cum aștepta de câteva luni.

Așa arată situația acum în partea de vest a țării: Dl. Prof. dr. Marian Gașpar a fost arestat preventiv și zeci de oameni sunt privați de accesul la servicii medicale cardiovasculare de top, cel puțin pentru următoarele 30 de zile. Dacă profesorul Marian Gaspar este cercetat în stare de libertate, zeci de vieți pot fi salvate, dânsul putând să își exercite profesia.

Dar nu aceasta a fost decizia procurorilor din Timiș. S-a dispus reținerea preventivă de către magistrați timp de 30 de zile. A fost acuzat de luare de mită, însă până la începerea procesului, acesta putea fi cercetat în stare de libertate și lăsat să continue să își exercite profesia.

Nu dorim să minimalizăm activitatea echipei medicale din secția Chirurgie cardiacă; împreună s-au pregătit, au operat și au creat imaginea Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara, au tinut ani la rând prima pagină a ziarelor și știrilor din televiziunile locale și naționale cu intervenții chirurgicale inovatoare și evenimente stiințifice.

După ani de eforturi, au reușit deschiderea secției de chirurgie cardiacă pentru copii.

Zeci de vieți pot fi salvate în următoarele 30 de zile.

E în puterea fiecăruia dintre noi să îl susținem pe dl. Prof.dr. Gașpar pentru salvarea vieților pacienților: semnați acum această petiție și distribuiți-o, dacă ați interacționat voi sau un apropiat de-al vostru cu dânsul!

Ajutați-ne sa îl eliberam pe dl. dr Gașpar acum, până nu e prea târziu pentru unii dintre noi!

Lăsați-l să facă ce știe cel mai bine: să salveze vieți!

Sunt sute de oameni, foști și actuali pacienți, din România și din alte țări, care au declarat că dl. prof. dr. Gașpar nu a condiționat financiar niciodată intervenția chirurgicală. Mai mult, în mediul online sunt declarații de la sute de persoane care atestă că atunci când au vrut să ofere bani, au fost refuzați.

Găsiți aici câteva exemple:

“Cristian P.

Păcat am fost la domnul i-a făcut o cineva am vrut sa ai dau ceva dar nu a vrut a vrut să cheme politia”

“Denisa A.

Cei care nu au fost bolnavi şi nu ajuns la spital nu au ce să vorbească.

Am fost de 2 ori acolo operat şi nu mie cerut nimeni nici un leu.

Asta e propaganda de doctori la clinice private care jefuesc pacienti bolnavi pentru un stent de 3 -4 mii de euro..asa ca nu vorbiti de medicii care fac meseria lor.”

“Vioara P.

Of! Unde te duc banii Înveți toată viața citești toată viața și vin niște hârtii care îți anulează munca ta de o viață în sprijinul bolnavilor Îmi pare rău că doctorii noștri buni pățesc așa ceva căci fără ei multi oameni ar fi murit.”

“C.D.

Soțul meu a făcut infarct miocardic acasă, a ajuns la Timișoara în comă, s-a intervenit și i-au salvat viața nu a pretins nimeni nimic“

“Ana Florina S.

Dr Gașpar este un om de mare calitate, un medic de excepție și nu cred că a cerut bani. Sunt operată de un an de Profesorul Gașpar și nu mi-a pretins nici un leu . Un adevărat om, mi-a salvat viața și i-am mulțumit, cu atât s-a ales de la mine, și de la mulți alți pacienți. O mare înscenare pentru un om deosebit, a deranjat rău pe cineva, de s-a ajuns să denigreze și să-i terfelească atâția ani, atâta muncă, atâtea vieți salvate. Ne rugam la bunul Dumnezeu sa-l ajute, să poată să-și demonstreze nevinovăția. Doamne ajuta!”

“Cn

Am fost operat de doua ori in 14 ani de acest medic care pt. mine a fost Dzeul meu. Pot sa afirm cu toata certitudinea ca este un Om si un medic deosebit care nu mi a cerut nimic , am fost tratat cu respect si profesionalism maxim.Datorita lui traiesc si daca a ti fi fost vreodata pe masa de operatie atunci a ti aprecia munca acestor Ingeri care nu se gasesc pe toate drumurile. Multa putere ii doresc sa revina acolo unde este pus de Dzeu sa redea viata oamenilor.”

