Phoenix renaște! Legendarul Nicu Covaci a reluat concertele formației

Legendara formaţie Phoenix şi-a reluat spectacolele cu public. Liderul Phoenix, Nicu Covaci, s-a întors de la Întorsura Buzăului, unde a susţinut un concert. În continuare, pregăteşte şi altele.

Concertul reprogramat inițial pentru data de 22 aprilie 2021 în Club Quantic din București a trebuit să fie amânat din cauza restricțiilor impuse de autorități, noua dată anunțată pentru susținerea concertului, în aceeași locație este 30 iunie 2021. Protejarea fanilor, dar și respectarea legilor este o prioritate pentru organizatori și formație, fapt pentru care s-a decis amânarea evenimentului până anul viitor în momentul în care autoritățile vor permite reluarea în condiții de siguranță a concertelor.

Nicu Covaci are o carieră excepțională de mai bine de o jumătate de secol.

Phoenix a hrănit spiritual generaţii de români, a lansat mari muzicieni şi piese nemuritoare Noii membrii ai formaţiei au abordat numeroase subgenuri ale rock-ului, traseul stilistic al formaţiei pornind de la muzică beat, rock psihedelic, hard rock, ajungând la etno – rock. Piese celebre au fost , sunt si inca vor fi fredonate de generaţii întregi: “Vremuri”, “Fata Verde”, “Negru Vodă “, “Strunga”, “Canarul”, “Mugur de fluier”, “Mica ţiganiadă”, “Nunta” sunt capodopere, care încă scriu istoria Phoenix.

“Mesajul turneului este credința în continuitate: Phoenix și-a câștigat pe deplin drept numele care i-a intuit încă de pe atunci destinul, și renaște cu fiecare pas spre viitor. Visul meu? Să stau într-o zi în sală, să aplaud o tânără formație Phoenix… Fata verde, Mugur de fluier, precum și altele pe care le vom anunța curând, în viitoarele concerte, au fost nu doar muzică ci și simboluri. Ele continuă să existe și să fie puse în valoare de o generație tânără, străină de vremurile noastre, de credințele sau spaimele noastre. I-am ales pe cei mai buni dintre cei buni și prin ei pasărea a dovedit că poate, pentru a câta oară?, să renască. Iar zborul ei, de fapt, e mai frumos decât oricând…”.

