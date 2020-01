Pianistul Teo Milea – din Canada, la Reșița, într-un concert caritabil, pentru micuțul Narcis

Renumitul pianist Teo Milea, impresionat de povestea reșițeanului Matei Narcis Daniel, a decis să susțină un concert caritabil în Reșița, încasările urmând să fie folosite pentru achiziționarea unui pian, astfel încât tânărul Narcis să poată continua studiul și acasă.

Teo Milea a aflat despre Narcis că este elev în clasa a V-a la Liceul Artă “ Sabin Păuță” și cu toate că provine dintr-o familie numeroasă, greu încercată de viață, învață foarte bine, studiază pianul și violoncelul, dar pentru pian a făcut o adevărată pasiune.

Îndrăgitul artist, un mai vechi prieten al orașului, care a concertat în 2016 și 2018 la Zilele Reșiței, se află de data aceasta în România pentru turneul ”2020 Winter Tour Romania” aducând în fața publicului atât piese cunoscute de pe albumele sale „On white…and black keys” și „Open Minds”, cât și creații pianistice noi pe care le pregătește pentru un nou material discografic.

Câștigător al Votului Popular și finalist în Top 4 al bine-cunoscutului concurs „Searchlight’ organizat de Radio CBC Canada, câștigător la categoria „2015 Classical Album of the Year” la radio SoloPiano.com US și al „Best Ambient/Instrumental Album” – The Akademia Music Awards cu ultimul său album „Open Minds”, aplaudat pe scene internaționale pentru muzica sa, Teo Milea e bucuros să revină acasă.

Alătură-te și tu lui Teo pentru ca visul lui Narcis să devină realitate, participând duminică, 9 februarie 2020, ora 18:30 la Sala Lira -îndeamnă organizatorii.

