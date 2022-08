Pictură murală uriașă pe zidul Căminului 15, de Ziua Națională a Ucrainei

Cu ocazia Zilei Naționale a Ucrainei, în 24 august, la Timișoara vor avea loc o serie de evenimente de solidaritate cu refugiații ucrainenii.

Pe un perete al Căminului 15 al Universității de Vest din Timișoara, artistul timișorean Andrei Drăgan (cunoscut sub numele de Lux) lucrează la pictura murală „Stand With Ukraine”, care are ca temă prietenia româno-ucraineană în contextul situației provocată de război.

„Nu am vrut să mă axez foarte mult pe zona de conflict sau de război propriu-zis, am amintit asta prin simboluri, dar am vrut mai mult să evidențiez că împreună putem să găsim un simț al confortului și al păcii, indiferent cât de dificile sunt vremurile. Ele au venit cu niște sugestii, dar în mare parte schița e concepută de mine de la zero”, a spus Andrei Drăgan.

Până în prezent a consumat aproximativ 35 de litri de vopsea lavabilă și 12 tuburi de spray.

„Lucrarea se citește din colțul din dreapta, unde vedem niște soldați care mărșăluiesc la război, fără fețe, care este urmat de un nor de praf, care simbolizează faptul că războiul este un act distructiv. Se alege praful. După care vede o mână care ajută o altă mână să se ridice. Simbolizează suportul. Și sunt cele două femei care practice simbolizează țările noastre. Aici sunt într-un moment confortabil, îmbrățișate. Lanțul rupt simbolizează eliberarea, iar florile sunt maci albi care simbolizează pacea”, a mai declarat Lux.

Pictura murală va fi inaugurată miercuri, de la ora 17.00, după care, de la ora 18.00, în Parcul Regina Maria va avea loc un picnic intercultural.

Seara, de la ora 20.00, evenimentele se mută în Piața Victoriei, unde va avea loc un inedit video mapping, o proiecție video pe tema Zilei Independenței Ucrainei pe fațada Operei Naționale.

Sărbătoarea se încheie cu concertele susținute de Vanessa Serbul, cântăreață originară din Odessa, și trupa JazzyBIT.

