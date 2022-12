Piesa “Timișoarei”, compusă de Ilie Stepan și Marian Odangiu, împlinește 33 de ani. Refrenul original era cântat de parașutiștii care apărau TVR-ul – video

La 27 decembrie 1989, Ilie Stepan (tema, melodia și refrenul) și Marian Odangiu (text) compuneau piesa „Timișoara”, în atmosfera Revoluției anticomuniste. Melodia a fost şi va rămâne imnul Revoluţiei de la Timişoara, dar a devenit oficial imn al orașului de pe Bega în 18 decembrie 2015.

În 20 decembrie, Ilie Stepan a cântat din balconul Operei din Timişoara, în faţa a peste 100.000 de persoane, în ziua în care timişorenii au declarat capitala Banatului drept primul oraş liber de comunism.

„În acea seară am cântat în balcon <Deşteaptă-te române!> şi <Hora Unirii>. Am luat împrumut de la un prieten o chitară. Încă era dictatura la putere, însă oraşul era liber! Tot ce am trăit în zilele Revoluţiei s-a regăsit în piesa <Timişoara>. Încă se trăgea pe străzile din Timişoara. Am dormit trei nopţi la Marian Odangiu, ţin minte că umblam cu banderole pe braţ şi căutam aşa zişi terorişti. L-am sunat pe Marian şi i-am cântat prin telefon. Ne-am întâlnit, a făcut mici corecturi pe text şi a fost gata. Toată acea încărcătură, felul cum au răspuns oamenii, s-a regăsit pe acea compoziţie. Sute de mii de oameni au cântat şi au strigat <Libertate>. Este singura piesă la care nu aş putea să fac modificări. Piesa a luat fiinţă în 10-15 minute. E perfectă în felul ei, ca simţire, ca feeling”, a povestit Ilie Stepan.

Piesa a fost imprimată pe 8 ianuarie, în studioul TVR din București.

“Era cel mai performant studio de înregistrări din ţară. Solistul de atunci de la Pro Musica era Mario Florescu. La refrenul piesei, „Timişoara, Timişoara“, au fost invitaţi să cânte şi şase paraşutişti care păzeau televiziunea. Îmi amintesc că se circula cu parolă prin sediul TVR. Mirosea a chit, pentru că se schimbau geamurile care fuseseră sparte. Paraşutiştii au venit să bage şi ei un ochi şi i-am luat să cânte. Aveau voci normale, obosite şi au cântat cu înfrigurare”, a mai spus Ilie Stepan.

Comentarii

comentarii