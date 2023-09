Piețe SA Timișoara vrea să se digitalizeze, până la Paști

Societatea Piețe S.A. Timișoara continuă procesul de modernizare și investește și în digitalizare! Producătorii pot să afle la un click distanță ce spații sunt disponibile înspre închiriere și timișorenii, clienții pot să afle prin scanarea unui cod QR date despre producător.

Piața Iosefin este prima din oraș în care acest proces de digitalizare a fost finalizat. Producătorii interesați să închirieze în acest spațiu un stand de expunere pot să verifice online ce disponibilitate există ori regulamentul pe care trebuie să îl respecte.

Pe site-ul piete-sa.ro, la rubrica „piețe”, în dreptul „Piața Iosefin”, se poate accesa disponibilitatea standurilor de expunere.

Este foarte important pentru timișoreni să știe ce cumpără, totul să fie transparent, astfel că fiecare dintre standurile de expunere din Piața Iosefin are cod QR. Dacă este scanat, cumpărătorul poate să afle informații despre producătorul de la care vrea să achiziționeze produse, proveniența lor, suprafețele pe care le cultivă sau producție.

Este doar o primă fază a unui proiect amplu, a precizat directorul general al societății, Mirel Pop: „Am început un proces amplu de modernizare și digitalizare. Am investit în siguranța colaboratorilor, am schimbat rețele de supraveghere, am modernizat sistemul de iluminat, acum continuăm cu digitalizarea. În prima etapă se poate vedea disponibilitatea locurilor. Acest lucru aduce transparență și oferă încredere oricărei persoane interesate. În faza a doua a proiectului, se vor putea face și rezervări direct de pe site, cu plată online a standurilor de expunere”

Până în perioada sărbătorilor pascale, toate piețele ar urma să beneficieze de digitalizarea celor mai sus menționate.

