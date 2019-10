Plan.net Technology, parte a celei mai mari agenţii digitale independente din Europa, şi-a mutat birourile în Iulius Town Timişoara

Compania Plan.Net Technology, parte a Plan.Net – cea mai mare agenţie digitală independentă din Europa, s-a relocat, de curând, în clădirea de birouri United Business Center 3 (UBC 3), din proiectul mixt Iulius Town.

Noile birouri ale companiei Plan.Net Technology din Timişoara ocupă o suprafaţă de 640 mp, în care lucrează 35 de specialiști IT. Spaţiul închiriat va oferi premisele necesare pentru susţinerea strategiei de dezvoltare a agenţiei pe plan local.

Relocarea companiei în clădirea de birouri UBC3 este parte a strategiei Plan.Net Technology de dezvoltare și extindere a serviciilor IT în România. „Suntem prezenți pe zona de servicii software în Timișoara din anul 2005 și suntem foarte mulțumiți de calitatea serviciilor IT din România. Ne dorim extinderea și diversificarea pe termen mediu și lung a acestor servicii, în cadrul filialei noastre din Timișoara. Relocarea în Iulius Town Timișoara reprezintă preocuparea noastră de a le oferi angajaților un mediu de lucru modern, în care să beneficieze de proximitatea față de mall, restaurante și alte servicii utile”, a declarat Stefanie Krebs, Managing Director la Plan.Net Technology GmbH.

Odată cu relocarea companiei în Iulius Town Timișoara continuă și procesul de recrutare de noi talente, pentru poziții precum: Senior Front-End Developer, Android Developer, Quality Assurance Engineer, Java Developer sau Hybrid Mobile App Developer.

Plan.net, parte a Serviceplan Group – agenţia de marketing numărul 1 în Germania, este prezentă în Timişoara din anul 2005, sub numele de 12snap s.r.l. În 2013, aceasta devine Plan.net Technology, în urma achiziţionării de către Plan.net Group. Filiala din Timișoara se axează pe dezvoltarea IT a proiectelor agenţiei de marketing și are clienți precum Lufthansa, BMW, IKEA, Danone, Auchan, Mini, Osram sau Penny.

La nivel global, Serviceplan Group are peste 4.200 de angajați și filiale deschise în peste 30 de țări.

UBC 3, cea mai nouă clădire de birouri din Timişoara

Prin localizarea sa în ansamblul mixt Iulius Town, clădirea de birouri UBC 3 oferă acces imediat la o multitudine de facilități și beneficii pentru angajații companiilor, precum: food court, restaurante şi cafenele tematice, centru de fitness, magazine, cinema multiplex, grădiniţă în limba engleză, parc, cabinete medicale, curăţătorie, spălătorie, agenţii de turism etc.

Mai mult, prin programul Card Partener, creat special pentru angajaţii din ansamblul Iulius Town, aceştia beneficiază exclusiv de promoţii de până la 25% la sute de magazine şi servicii.

Iulius Town este primul proiect mixt din vestul ţării, dezvoltat de companiile IULIUS şi Atterbury Europe. Acesta reprezintă cea mai mare investiţie în real estate din regiune, în valoare de peste 442 milioane de euro. Inaugurat pe 30 august, ansamblul include cea mai mare suprafaţă de retail din afara Capitalei, de 120.000 mp şi 450 de magazine, un pol regional de business cu 100.000 mp de spații de birouri clasa A, trei săli de evenimente, restaurante şi cafenele tematice, un parc, carusel pentru copii, un tunel auto şi aproximativ 4.070 de locuri de parcare.

Despre Plan.net

Plan.Net Group este una dintre cele mai de succes agenții digitale din Europa, fiind prezentă în peste 25 de locații internaționale, cu mai mult de 1.000 de angajați.

Fondată ca și filială a Serviceplan Group în 1997, Plan.Net atinge toate aspectele comunicării digitale, interactive și integrate, de la campanii, site-uri web, portaluri web, e-Commerce, social marketing, SEO performance și dezvoltarea de aplicații pentru toate dispozitivele mobile.

Plan.Net Technology reprezintă divizia de dezvoltare software a Plan.Net Group. Filiala din România a Plan.Net Technology oferă servicii de dezvoltare pagini web, dezvoltare de aplicații mobile native (iOS si Android), cât și aplicații hibride, QA și DevOps.

Comentarii

comentarii