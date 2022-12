Plan revoluționar de salvare a porcilor de Pesta Porcina Africană, aplicat la o fermă din Timiș

După 30 de zile de monitorizare a focarului de Peste Porcină Africană de la Pădureni, județul Timiș, Ioan Oleleu, vicepreședintele Autorității Naționale Sanitar Veterinara și Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a venit, vineri, 9 decembrie, la Timișoara, pentru a pune în aplicare un plan revoluționar de ridicare a restricțiilor, evitându-se uciderea tuturor porcilor din fermele de creștere ale agentului economic.

Domnule Ioan Oleleu, care au fost primul plan de acțiune?

Primul plan de măsuri prevedea uciderea tuturor porcilor din cadrul fermei. Un număr foarte mare. De aceea a fost creat un nou plan și au fost aplicate măsurile și astfel s-a oprit uciderea tuturor porcilor. S-a scurs perioada de 30 de zile de aplicare a acelor măsuri. De vineri, 9 decembrie, au fost ridicate total restricțiile și de duminică seara, începe anihilarea porcilor aflați în cadrul focarului, pe un grafic foarte bine stabilit. În luna ianuarie, va fi depopulată ferma unde a fost focarul și se vor aplica măsurile de dezinfecție absolută.

Cum ați reușit să aplicați asemenea plan îndrăzneț?

Decizia a fost a mea, dar a fost susținută de președintele ANSVSA, Alexandru Boțu. Eu am luptat ani de zile împotriva pestei porcine clasice. Am o experiență vastă în domeniu. De aceea, am vrut să înainteze acest plan împotriva Pestei Porcine Africane, aici în Timiș, pentru a nu se ucide toate suinele din fermele agentului economic. La început s-a cerut uciderea tuturor porcilor, dar eu mi-am asumat această decizie de a nu-i anihila pe toți din complexul de creștere, ci numai a unei părți, suine care au fost în cadrul focarului, în apropierea virusului. Eu mi-am asumat această decizie și am înaintat un plan de acțiune revoluționar, în premieră. Astfel, am reușit să salvăm multe animale.

Așadar e o reușită?

Vorbim aici de o reușită, de aplicarea unor măsuri foarte eficiente, în ceea ce privește gestionarea focarului de pestă porcină în Timiș, de la Pădureni. Astfel, s-a oprit uciderea totală a porcilor din complexul de creștere. Rezultatele sunt bune în momentul de față, de aceea vineri au fost ridicate restricțiile și poate începe sacrificarea unui număr limitat de porci, aflați în cadrul focarului.

Ce se va întâmpla în continuare?

Trebuie în continuare o mare grijă în aplicarea măsurilor prevăzute de plan, deoarece această fermă are o complexitate aparte, este foarte mare, are diferite categorii de vârstă a suinelor, iar până la depopularea completă a focarului trebuie aplicat acest plan de măsuri foarte bine gândit. Este un efort comun al ANSVSA, al medicilor veterinari din Timiș, cu sprijinul Prefecturii Timiș. Agentul economic este foarte puternic și a fost deschis la aceste măsuri care au fost foarte eficiente și au dus la limitarea difuzării virusului în interiorul fermei și nu s-a mai extins focarul. De aceea, astăzi au fost ridicate restricțiile și începe sacrificarea celor 37 de mii de porci, cu un grafic foarte bine stabilit.

În primă fază, 4.800 de suine au fost ucise. Și au rămas 37.000 în cadru focarului, iar aceștia vor pleca la sacrificare pe un grafic foarte bine stabilit și aplicarea unor măsuri foarte coerente pentru a se stopa extinderea virusului.

Ce cuprinde planul?

Monitorizarea strictă a stării de sănătate a tuturor porcilor rămași. Regândirea unor fluxuri în ceea ce privește biosecuritatea fermei. Astfel, s-a compartimentat exploatația respectivă în trei unități epidemiologice cu un alt grad de supraveghere și monitorizare a animalelor, a condițiilor de biosecuritate, cât și a stării de sănătate a animalelor, pornind de la furaje, personalul implicat, măsuri de profilaxie generală nespecifică, deratizări, dezinfecții și bineînțeles, limitarea circulației persoanelor în incinta exploatației.

E un plan în premieră?

Da, dar important a fost la început că am avut foarte repede informația că virusului există în fermă. De aceea monitorizarea animalelor moarte a fost foarte importantă. Am primit repede rezultatele de la laborator și am aflat la timp că este Pesta Porcină Africană. Duminică, am aflat și duminică seara, am primit rezultatele de la laborator și am știut că este PPA.

Este o acțiune în premieră la nivel național, poate la nivel european, când o exploatație agricolă de asemenea dimensiune mari delimitează expansiunea virusului de PPA, se oprește uciderea în vederea neutralizării a tuturor porcilor, se aplică măsuri concrete și se salvează un număr foarte important de porci de la ucidere. Mi-am asumat personal această strategie nouă de abordare a focarelor de PPA și a dat rezultate excelente.

Comentarii

comentarii