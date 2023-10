Plângere penală pentru hărțuire, depusă de fosta directoare a Colegiului Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, Claudia Muntean, împotriva sindicalistei Nicoleta Gherghina

Sute de cadre didactice s-au alăturat unei campanii pentru susținerea directoarei Colegiului National Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, Claudia Muntean, după demiterea acesteia, ”pentru abateri disciplinare”, de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Prin Hotărârea nr. 307, ISJ Timiș a demis echipa managerială a Colegiului National Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, în urma unui raportului disciplinar întocmit de inspectorii care au verificat mai multe plângeri formulate de sindicalista Nicoleta Gherghina la adresa directoarei Claudia Muntean.

”Colegiul Național Pedagogic Timișoara are un director în adevăratul sens al cuvântului. În ultimii 2 ani de zile s-au realizat mai multe decât în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, directorul nostru este hărțuit permanent în ultimele luni de aceleași persoane. Vrem să fim lăsați în pace!”, se precizează într-o petiție semnată deja de sute de cadre didactice.

Într-o adresă transmisă Ministrului Educației Naționale, Ligia Deca, și președintelui Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, Claudia Muntean explică situația de la Colegiul National Pedagogic și presiunile, unele dincolo de limita legii, prin care a fost hărțuită de sindicalista Nicoleta Gherghina:

”Este de notorietate faptul că, acest colegiu a fost “zguduit” de nenumărate scandaluri provocate de aceleași persoane, cu toate că la conducerea unității de învățământ s-au perindat cinci directori în ultimii 10 ani. Indiferent de cine a ocupat funcția de manager a acestui liceu/colegiu, scandalurile, reclamațiile și chiar articolele defăimătoare în presă nu au contenit. Persoanele care au declanșat aceste probleme la nivelul colectivului de cadre didactice sunt liderele de sindicat “Spiru Haret” și “P. P. Neveanu”, și anume: Mirela Carp și Nicoleta Gherghina, ambele fiind prof. pentru învățământul primar în cadrul unității noastre. Unii directori au fost șantajați (după cum mi-au precizat colegii), alții au fost reclamați și presați pentru a demisiona sau a fi demiși, presiunile culminând cu greva foamei în fața Ministerului Educației, grevă realizata de Nicoleta Gherghina în anul școlar 2018 -2019 și care s-a soldat cu înlocuirea/destituirea directorului de la acea vreme. După numirea unui alt manager la conducerea unității, problemele au reapărut în foarte scurt timp, iar colectivul de cadre didactice a fost din nou atras în conflictele generate de aceste persoane permanent nemulțumite pentru că nu li se făcea pe plac. Nici acest director nu a “rezistat” la conducerea unității mai mult de un an școlar, întocmai ca predecesorul său.

În septembrie 2020, am preluat conducerea acestui liceu, la insistențele inspectorului general de la acea vreme, acesta fiind convins că pregătirea mea profesională în domeniul managementului, experiența managerială avută și tactul de care am dat dovada în toți acești ani în care am ocupat funcții de conducere, vor putea să ajute la rezolvarea nenumăratelor conflicte din cadrul Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” din Timișoara. Primul conflict major a apărut în septembrie 2022, când în urma unei plângeri depuse (la ISJ Timiș) de către mama unei eleve din clasa doamnei Nicoleta Gherghina, consiliul de administrație al unității a fost nevoit să o cerceteze disciplinar pe doamna învățătoare, deoarece a fost acuzată de abuz emoțional asupra unui minor (mama elevei a depus și o plângere penală în acest sens, care este pe rol). În urma cercetării disciplinare efectuate în perioada august – septembrie 2022, consiliul de administrație al unității a hotărât, prin vot secret, sancționarea disciplinară a doamnei Nicoleta Gherghina cu AVERTISMENT. Nemulțumită de decizia consiliului de administrație, doamna învățătoare s-a adresat Colegiului de disciplină de pe lângă ISJ Timiș și a solicitat anularea sancțiunii primite, avocatul dumneaei invocând vicii de procedură.

Decizia ISJ Timiș a fost de anulare a sancțiunii primite, din cauza viciilor de procedură constatate de avocat, fără a se discuta acuzațiile aduse pe fond. Din momentul anularii sancțiunii au început să “curgă” reclamațiile la adresa mea, astfel: două reclamații la ISJ Timiș, două reclamații la Ministerul Educației, trei reclamații la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM Timiș), o reclamație la Prefectura Timiș și una la Primăria Municipiului Timișoara. Unele dintre aceste reclamații au fost semnate de numita Gherghina Nicoleta, altele de sindicatul “P. P. Neveanu”, altele de sindicatul “Spiru Haret” sau de numita Mirela Carp, etc. În ultimele săptămâni, au apărut și alte sesizări, în afara celor enumerate mai sus: una la ISJ Timiș, alta la Secția 1 Poliție Timișoara.

Deși toate sesizările făcute la adresa mea au avut ca unic scop demiterea sau sancționarea mea disciplinară, niciuna dintre ele nu a confirmat acuzațiile care mi s-au adus, fiind clar nefondate. Prin cercetările disciplinare prealabile la care am fost supusă, am fost nevoită să dau nenumărate note explicative și să aduc dovezi în vederea susținerii nevinovăției mele, toate acestea blocând de multe ori activitatea colegiului, din cauza multitudinii și a succesiunii rapide a depunerii reclamațiilor. Precizez faptul că, în afara petițiilor menționate anterior depuse la instituțiile enumerate mai sus, la nivelul unității noastre numita Gherghina Nicoleta a depus în perioada septembrie 2022 – iulie 2023 aproximativ 90 de solicitări, cereri, reclamații, atenționări din partea ei, a sindicatului pe care îl reprezintă sau a unor avocați plătiți de aceasta, la care se adaugă altele depuse de numita Carp Mirela, sau semnate de amândouă. La toate aceste documente depuse am fost nevoiți să răspundem conform legii și respectând termenul legal. Pe de altă parte, cele două colege petiționare creează permanent o tensiune la nivelul consiliului de administrație, unde ele participă în calitate de observatori din partea sindicatelor și invocă tot felul de pretexte pentru a contesta deciziile luate sau “vânează” tot felul de vicii de procedurii, pentru ca mai apoi să le folosească pentru a face noi reclamații. Deși, sindicatele reprezentate de cele două colege nu sunt reprezentative la nivelul unității (conform prevederilor Legii Dialogului Social), ele continuă să se erijeze în lidere de sindicat, iar când le-am solicitat să respecte legea, am fost acuzată că doresc să le exclud din consiliul de administrație.

Colegii din unitatea noastră de învățământ mi-au solicitat în repetate rânduri să nu demisionez, așa cum mi-am exprimat intenția, majoritatea covârșitoare a lor (aprox. 85%) fiind foarte mulțumiți de activitatea mea managerială. Colectivul de cadre didactice a avut diverse inițiative în acest sens: petiție adresată către ISJ Timiș și semnată de 65 de persoane, petiție on-line de susținere a directorului unității și mesaje scrise pe grupul de WhatsApp al Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva”. Toate acestea le voi anexa prezentei adrese.

În luna iulie 2023, doamna inspector general al ISJ Timiș, Aura Codruța Danielescu a inițiat o mediere a conflictului interminabil, mediere soldată cu eșec din cauza refuzului categoric al numitei Nicoleta Gherghina. Mai mult, colega mea a precizat explicit că nu se va opri, ci se va deplasa la sediul Ministerului Educației în următoarea perioadă pentru a face presiuni în vederea demiterii mele.

Scopul acestei adrese este acela de a vă aduce la cunoștință toate problemele cu care acest colegiu s-a confruntat în ultimele luni de zile. Precizez faptul că, deși nu sunt un om conflictual (nu am mai formulat niciodată o plângere în justiție), am fost nevoită să depun de această dată o plângere penală pentru hărțuire, împotriva persoanelor mai sus menționate”.

