Plantație de lubeniță la Timișoara. Oamenii să poată intra printre roade, să aleagă și să-și culeagă singuri fructele

Lubenița de Timișoara este o inițiativă plecată în 2023, când un cultivator de la Gottlob a primit, de la Universitatea de Științele Vieții, o suprafață de teren la marginea orașului, pentru un experiment. Încă din primul an rezultatele au fost bune.

„Am avut emoții prima dată, când am adus primele plante și le-am pus aici. Nu știam dacă o să rodească, dacă o să se dezvolte. Am fost plăcut surprins că s-a făcut lubeniță, poate nu așa mare ca la Gottlob, dar foarte dulce. Acum suntem în al doilea an și sunt șocat cât de bine arată plantele, fructul arată și el foarte bine. La ce avem noi aici e o producție dublă față de anul trecut. Am pus atât lubeniță, cât și pepene galben”, a declarat Cornel Crețu, care deține una din cele mai mari culturi de lubeniță la Gottlob.

Conceptul pentru noua plantație de lubeniță din Timișoara este ca oamenii să poată intra printre roade, să aleagă și să-și culeagă singuri fructele.

„Mereu m-am gândit ce bine ar fi ca pe terenul acesta să fie lubeniță, să vadă cei din oraș cum arată planta de lubeniță. Este terenul universității. Am fost în Senat, le-am prezentat ideea și dorința. Oamenii au ocazia să vadă cum arată o lubeniță în plantă. Au văzut la televizor, pe internet, dar nu pe viu. Asta este ideea, când o să fie gata de cules, oamenii pot să intre și să rupă lubenița care le place”, a mai Crețu.

Având în vedere rezultatele bune de până acum, pentru anul următor, Cornel Crețu va propune celor de la USV să își extindă plantația.

Plantația de lubeniță se află pe drumul ce leagă Calea Torontalului de Calea Aradului, chiar lângă Akademika Market, magazinul cu produse agroalimentare deschis de Universitatea de Științele Vieții în 2023.

Comentarii

comentarii