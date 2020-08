Planurile USR PLUS pentru infrastructura din județ: drumuri reabilitate, drumuri noi, centuri ocolitoare, dar și piste pentru bicicliști

USR PLUS și-a prezentat, vineri, planul pentru infrastructură, din perspectiva Consiliului Județean Timiș. Cristian Moș, președintele USR Timiș și candidatul alianței USR PLUS la președinția CJT, l-a invitat pe Cătălin Badiu, candidat pentru consilier județean, să prezinte planurile alianței.

„Vreau să spun că m-am implicat în politică în 2016, când a început USR în toată țara. Așa cum am mai spus – sau scris în postările mele pe Facebook –, nu m-am regăsit în alte partide. USR, la început, și PLUS, după aceea, a devenit o forță. Este partidul care vrea să schimbe ceva și în domeniul politic și, de ce nu, și în infrastructură”, a spus Badiu.

Programul anunțat de acesta conține atât proiecte pe un singur mandat, cât și pe mai multe. Dând exemplul regiunii Plzen din Cehia, Badiu a spus că prioritate ar trebuie să fie legăturile rutiere între comunele din Timiș. „Viziunea noastră este că aceste drumuri ar reprezenta și legături între comune, pentru că ajută și la deplasare, dar sunt importante și ca drumuri agricole”, a spus Badiu.

Alte proiecte înainte de acesta ar fi centuri ocolitoare pe mai multe localități de pe drumurile naționale care duc spre graniță, modernizarea celor existente cu trafic intens, realizarea unora noi – precum centura de nord-vest a Timișoarei, un drum de legătură între Sânnicolau Mare și autostrada care duce la Nădlac sau un pod peste Mureș –, dar și susținerea transportului alternativ – incluzând piste de biciclete pe fiecare drum construit sau reabilitat, reabilitarea căilor feroviare împreună cu CFR, dar și susținerea proiectului de a face din canalul Bega, în întregime, unul navigabil, din nou.

În aceeași conferință de presă, a vorbit și Dan Alexandru Bucurescu, candidatul USR PLUS la Primăria Bucovăț. Acesta vrea, în primul rând, rețele de utilități moderne, un centru de permanență și reabilitarea școlii din comună. În plus, acesta a vorbit și de digitalizarea administrației publice locale, fără a renunța însă și la metoda „tradițională”, a documentelor în format fizic, „pe hârtie”. Pentru proiectele sale, acesta dorește să apeleze, printre altele, la fonduri europene și fonduri norvegiene.

Președintele USR Timiș a amintit că alianța USR PLUS a propus candidați la 86 din cele 99 de primării din județ. În celelalte localități, declară acesta, presiunile primarilor în funcție a fost prea mare. „USR PLUS propune oameni, USR PLUS propune oameni care performează și au performat în mediul privat, în mediu dinamic. USR PLUS va performa în consilii și în primării”, a încheiat Cristian Moș.

Comentarii

comentarii