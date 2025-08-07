Platformă de încărcare pentru autobuzele electrice STPT, aproape de finalizare la Timișoara

Timișoara face un nou pas important în direcția modernizării transportului public ecologic. Lucrările la platforma de încărcare pentru autobuzele electrice ale Societății de Transport Public Timișoara (STPT), aflată în incinta depoului, sunt realizate în proporție de 70%, iar finalizarea proiectului este estimată pentru toamna acestui an.

Noua infrastructură va cuprinde 44 de stații de încărcare lentă și 4 stații rapide, menite să deservească atât flota actuală de autobuze electrice, cât și pe cea viitoare, care urmează să fie extinsă prin achiziții finanțate cu fonduri europene.

Printre lucrările deja finalizate se numără fundația și pilonii pentru structura metalică, precum și rețeaua pentru colectarea apei pluviale. Urmează montarea copertinelor, instalarea panourilor fotovoltaice, amenajarea platformei propriu-zise și punerea în funcțiune a rețelei electrice.

Pentru a susține noul sistem, Primăria Timișoara execută lucrări suplimentare: construirea unui post de transformare dedicat și reconfigurarea drumurilor interioare ale depoului.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 28 de milioane de lei (TVA inclus), finanțare asigurată integral din bugetul local. Investiția face parte din strategia municipalității de a reduce emisiile poluante și de a crește calitatea serviciilor de transport în comun oferite timișorenilor.

Comentarii

comentarii