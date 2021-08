Plecarea părinţilor la muncă în Occident, durerea copiilor rămași acasă! Campanie de informare lansată de Salvați Copiii Timiș

Specialiștii și voluntarii Organizației Salvați Copiii Filiala Timișoara au dat startul, în 5 august, la punctul de trecere a frontierei Nădlac II, cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Poliție de Frontieră Oradea, unei serii de activităţi de informare cu privire la efectele negative pe care plecarea părinţilor le poate avea asupra dezvoltării copiilor.

De asemenea, se va pune accent şi pe importanţa comunicării părinţilor aflaţi la distanţă cu copiii de acasă. Este vorba de părinţii care muncesc în străinătate şi se întorc în România în perioada vacanţei de vară.

La finalul anului 2020, 75.136 de copii aveau cel puțin un părinte plecat să muncească în alte țări, arată statisticile oficiale, care includ doar copiii aflaţi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială. Dintre aceștia, 22.662 aveau ambii părinţi plecaţi peste hotare sau proveneau din familii în care părintele unic susţinător este plecat.

Conform analizei realizate de Salvaţi Copiii la începutul lunii mai 2021, pe un eşantion de 700 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate dintre beneficiarii programelor socio-educaţionale ale organizaţiei, 4% au părinţii plecaţi de mai putin de un an, 32% de o perioadă între un an şi trei ani, 37% de o perioadă între patru şi șase ani, 18% între șapte și nouă ani, iar 9% de peste 10 ani. În ceea ce priveşte frecvenţa reîntoarcerilor, dacă anterior pandemiei 12% dintre părinţi se reîntorceau o dată la doi ani sau mai rar, 32% o dată pe an, 29% de două ori pe an, doar 20% de trei ori pe an sau mai mult, iar în cazul a 7% a fost menţionată o altă situaţie (majoritatea situaţiilor descrise fiind de fapt referitoare la ruperea legăturii cu copiii din ţară), începând din martie 2020, pentru 46% dintre părinţi frecvenţa reîntoarcerilor a fost mai scăzută, iar pentru alţi 46% dintre ei frecvenţa reîntoarcerilor a rămas aceeaşi.

„Este normal ca părinții să facă tot ce le stă în putință pentru binele copiilor lor. Este foarte grea alegerea între a-l trimite pe copil la școală, a-i asigura accesul la educație și a-i asigura securitatea emoțională, așa cum se întâmplă când copilul crește alături de părinți. Copiii lăsați în grija rudelor sunt copii de două ori vulnerabilizați: odată de clivajul social care le trimite părinții să câștige bani în afara țării și a doua oară de această vulnerabilizare psihologică, emoțională și socială. Această problematică a fost accentuată de perioada pandemiei; s-au agravat atât dificultăţile cu care se confruntă copiii şi îngrijorarea resimțită de părinții de la distanță, cât şi dificultăţile pe care le întâmpină cei în grija cărora au rămas copiii în creșterea lor.”, a explicat președintele Organizației Salvați Copiii România, prof. univ. dr. Mihai Gafencu.

Pe parcursul lunii august, Organizația Salvaţi Copiii va derula, cu sprijinul Poliției de Frontieră Române, activități de informare destinate părinților care se întorc în țară cu privire la nevoile copiilor rămași acasă și importanța comunicării cu aceștia, la puncte de trecere a frontierei terestre și aeriene. Startul acestora a fost dat, joi 5 august, la punctul de frontieră din Nădlac Arad.

Totodată, în luna august, prin intermediul centrelor locale Salvați Copiii vor avea loc activități susținute de informare și suport pentru părinții copiilor din programele Salvați Copiii reîntorși în țară, caravane locale de informare în mediul rural și activități de informare în parteneriat cu autorități locale pentru părinți, persoane în grija cărora au rămas copiii și autorități locale.

Activitățile fac parte din campania de informare Rămâi aproape de copilul tău!, derulată de Salvați Copiii în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe locale. Peste 9.800 de copii şi 6.850 de adulţi, persoane în grija cărora au rămas sau părinți, au beneficiat până acum de servicii de intervenție directă. Peste 124.000 de persoane, părinți, copii și specialiști, au fost informate cu privire la impactul negativ pe care plecarea părinților îl are asupra copiilor rămași acasă, precum și cu privire la obligațiile ce le revin părinților la părăsirea țării.

De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului.

În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.

Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, viziunea noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne misiunea de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

