Ploi, în vestul țării, joi și vineri. Soarele revine la finalul săptămânii

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie Banat-Crișana transmit, în buletin de prognoză din dimineața zilei de 29 octombrie, că vor apărea ploi destul de serioase în vestul țării, joi și vineri. Cel mai probabil, de sâmbătă după-amiază, acestea se opresc, iar duminică cerul va fi senin.

Dacă joi, temperaturile maxime ajung la 19oC în județul Timiș, de vineri, în regiunea Banat Crișana, acestea nu vor mai depăși 14oC. Minimele, în noaptea de joi spre vineri, vor fi între 6 și 9oC, pentru ca în următoarea acestea să se situeze între 3 și 8oC. Joi, ploile apar pe spații izolate, depășind 15 l/mp, dar vineri vor fi pe spații extinse, trecând și peste 20-25 l/mp. În ambele zile, vântul va sufla, în general, de la slab la moderat, și, izolat, se va semnala ceață. La munte, în aceste zile, este posibil inclusiv să apară fenomene de lapoviță și ninsoare.

Sâmbătă, ploile mai apar doar până la orele prânzului, iar duminică vremea va fi în general frumoasă. Maximele termice, sâmbătă, ajung până la 16oC, iar duminică până la 15oC. Nopțile, în schimb, temperaturile scad, în cea de sâmbătă spre duminică se vor situa între 1 și 7oC, iar în cea de duminică spre luni, între -1 și 5oC. Pentru începutul săptămânii viitoare, meteorologii prevăd păstrarea acelorași condiții atmosferice de duminică.

Anunțul ANM Banat – Crișana:

„ Timpul probabil pentru intervalul: 29.10. 2020 ora 0800 – 30.10.2020 ora 0800, pentru judeţul Timiș:

Vremea va fi schimbătoare. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii extinse va ploua. Izolat, cantitățile de apă cumulate vor depăși 15 l/mp. Vântul va sufla slab la moderat. Izolat se va semnala ceață.

Temperaturile maxime între 15 și 19oC

Temperaturile minime între 6 și 9oC

Timpul probabil pentru intervalul: 30.10.2020 ora 0800 – 31.10.2020 ora 0800, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi închisă și se va răci. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse va ploua. La munte vor fi lapovițe și ninsori. Cantitățile de apă cumulate vor fi însemnate îndeosebi la deal și munte, depășind pe arii restrânse 20-25 l/mp. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări la munte. Izolat se va semnala ceață.

Temperaturile maxime între 10 și 14oC

Temperaturile minime între 3 și 8oC

Timpul probabil pentru intervalul: 31.10.2020 ora 0800– 01.11.2020 ora 0800, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va ameliora treptat sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros și va ploua, în prima parte a intervalului. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte. Vor fi condiții de ceață în zonele joase.

Temperaturile maxime între 11 și 16oC

Temperaturile minime între 1 și 7oC, mai ridicate în sudul Banatului spre 8…9oC

Timpul probabil pentru intervalul: 01.11.2020 ora 0800 – 02.11.2020 ora 0800, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe creste.

Temperaturile maxime în general între 10 și 15oC

Temperaturile minime între -1oC în depresiuni și 5oC la deal

Tendinţaevoluţiei vremii pentru intervalul: 02.11.2020 ora 0800 – 05.11.2020 ora 0800, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi în general frumoasă și ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei”.

