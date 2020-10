Ploi și temperaturi sensibil mai scăzute, în weekend, în vestul țării

Meteorologii de la ANM Banat-Crișana prevăd, în buletin de prognoză din 16 octombrie, temperaturi mai scăzute sâmbătă și duminică în vestul țării. În plus, sunt așteptate ploi în special în Crișana, dar local și în Banat. Duminică, la munte, pot apărea chiar fenomene de lapoviță și ninsoare.

Altfel, vineri, în județul Timiș, temperaturile încă vor fi relativ ridicate, cu maxime între 17 și 19oC și minime între 6 și 8oC. Sâmbătă, însă, acestea nu vor mai trece, în regiunea Banat-Crișana, de 16oC, iar duminică de 13oC. În timpul nopții, minimele termice vor fi și de 4oC, sâmbătă, sau chiar 2oC, duminică. La începutul săptămânii viitoare, însă, acestea vor crește.

Ploi sunt anunțate și vineri, dar sâmbătă și duminică acestea vor fi mai însemnate, pentru ca luni cerul să rămână variabil, fiind posibilă și apariția ceții. Cele mai mari cantități de precipitații se vor înregistra în Crișana și zonele de munte. La altitudini mai mari, încă de sâmbătă se vor înregistra precipitații mixe, iar duminică acestea vor fi, în general, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Anunțul ANM Banat-Crișana:

„ Timpul probabil pentru intervalul: 16.10.2020 ora 0900 – 17.10.2020 ora 0900, pentru judeţul Timiș:

Vremea va fi normală termic. Cerul va prezenta înnorări temporare și local va ploua. Vântul va sufla slab la moderat.

Temperaturile maxime între 17 și 19oC

Temperaturile minime între 6 și 8oC

Timpul probabil pentru intervalul: 17.10.2020 ora 0900 – 18.10.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va răci accentuat. Cerul va fi temporar noros. Pe arii mai extinse în Crișana și local în Banat va ploua. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar cantitățile de apă cumulate vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări la munte.

Temperaturile maxime între 10 și 16oC

Temperaturile minime între 4 și 7oC

Timpul probabil pentru intervalul: 18.10.2020 ora 0900 – 19.10.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi rece. Cerul va mai prezenta înnorări și îndeosebi în cursul zilei, temporar va ploua. La munte vor fi lapovițe sau ninsori. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi la munte. Mai ales în cursul nopții, izolat vor fi condiții de ceață.

Temperaturile maxime între 8 și 13oC

Temperaturile minime între 2 și 5oC

Timpul probabil pentru intervalul: 19.10.2020 ora 0900 – 20.10.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi rece, îndeosebi noaptea. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla în general slab. Mai ales în cursul nopții, izolat va fi ceață.

Temperaturile maxime între 11 și 16oC

Temperaturile minime în general între 1 și 6oC

Tendinţa evoluţiei vremii pentru intervalul: 20.10.2020 ora 0900 – 23.10.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va încălzi treptat. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată spre sfârșitul intervalului”.

