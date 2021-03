Plus de 66 de milioane de lei. Mai multe proiecte ale consiliului județean și ale Primăriei Timișoara primesc bani de la bugetul de stat

Plus de 66 de milioane de lei. Mai multe proiecte ale consiliului...

Cu puțin înainte de demararea discuțiilor finale pentru Legea Bugetului de Stat, amendamentele propuse pentru Timiș au avut succes. E drept, doar unele, venind din o anumită parte a spectrului politic, cel al coaliției. Fericiți sunt atât președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, dar și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

”Vă dau doar câteva exemple de proiecte: finanțarea lucrărilor la Centrul de Recuperare Speranța – 9 milioane, bazin de înot didactic Jimbolia – 9 milioane de lei, acestea sunt două proiecte ale CJT cu importanță pentru Timiș. De asemenea, se acordă bani pentru Timișoara, pentru modernizare la patru benzi pe bulevardul Constantin Prezan, fosta Lidia, cu 18 milioane lei, respectiv Modernizare stradă Grigore Alexandrescu, tronson între Calea Torontalului și Calea Aradului, cu 6 milioane de lei, bani pentru Parcul civic 4 milioane de lei”, a anunțat Alin Nica.

Banii provin din cotele de TVA, unde inițial Timișul avea trecut zero pentru acest an.

”Astăzi încep dezbaterile pe buget. În foarte scurtă vreme vom avea Birourile Permanente unite pentru fixarea calendarului. PNL va susține astăzi o mie la sută bugetul în formă prezentată de premierul Cîțu, chiar dacă vom avea dezbateri cu un circ probabil fără precedent, așa cum ne-au obișnuit colegii din opoziție. Vom vedea în ce măsură PSD va dori să întârzie printr-un atac la Curtea Constituțională acest buget, care are investiții fără precedent. Vorbim de 62 miliarde lei alocate investițiilor, 5,5 la sută din PIB și menționez această cifră pentru că am reușit, printr-un dialog , spun eu, extrem de eficient cu premierul Florin Cîțu, să obținem cifre importante suplimentare pentru bugetul alocat Timișului. Vorbim de un amendament pe care l-am făcut împreună cu dânsul la bugetul de stat, care presupune că 18 milioane lei să meargă suplimentar în proiecte de investiții, asta pe langă sumele menționate. Chiar dacă domnul Ciolacu a menționat că va face plângere penală pentru banii suplimentari alocați de la bugetul local pentru anumite județe, va mărturisesc că nu am niciun fel de emoție și că accept cu bucurie și această plângere penală, un gest populist și complet lipsit de decență politică pe care ar trebui să le aibă un președinte de partid. Dar, dat fiind faptul că banii vin pentru Timiș, că urmare a demersurilor făcute de un senator de Timiș și președintele Consiliului Județean Timiș l-au făcut la Guvern, pentru mine e o bucurie acest lucru”, a declarat Alina Gorghiu, senator PNl de Timiș.

Desigur, Alin Nica nu putea fi decât fericit pentru banii primiți suplimentar de la buget.

”S-a dovedit că Alina Gorghiu e mai timișoreancă decât muți parlamentari, care sunt numai cu buletinul de Timiș”, a mai spus șeful PNL Timiș.

