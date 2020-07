PNL Arad pierde un primar înainte de alegeri: Marian Toader din Zăbrani candidează independent

PNL Arad a suferit o pierdere importantă: Marian Toader, primarul comunei Zăbrani, a demisionat din partid. „Mi-am depus demisia în urmă cu patru zile. Am fost de 26 ani membru PD-PNL. „Am fost întotdeauna o persoană vocală în partid. Am apreciat lucrurile bune, dar am sancționat întotdeauna derapajele. Ori când simți că nu te mai poți exprima liber, sau simți că prin atitudinea și poziția ta deranjezi, nu ai altă alternativă, decât să faci un pas în spate. Asta m-a determinat să plec independent. Nu am nicio ambiție politică. Doresc să mă aplec mult mai mult pe partea administrativă, fără să îmi fie respinse proiectele pe motivul coloraturii politice! Ăsta este motivul deciziei mele, dincolo de disputele politice din interiorul PNL”, a declarat Marian Toader. Unul dintre cei față de care a avut rețineri din organizația arădeană a PNL a fost Călin Bibarț, proaspăt desemnat candidat la Primăria Aradului. „Demisia mea nu are nicio legatură cu disputa Bibarț-Bîlcea, cu toate că nu îmi place Bibarț. Nu îl agreez, am fost și sunt alături de Sergiu Bîlcea”, a mai declarat Marian Toader, primarul comunei Zăbrani.

