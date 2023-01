PNL Dumbrăvița pornește în lupta pentru primărie dintr-un nou sediu. Candidatul la postul de edil șef, fostul șef de la Casa Rusu

În fața elitei liberale timișene, Cristian Rusu, unul dintre foștii deținători ai producătorului de mobilă Casa Rusu, a inaugurat un nou sediu pentru filiala Dumbrăvița a PNL. Evenimentul nu este întâmplător, Rusu își anunță intenția de a candida la postul de primar al localității, iar noul sediu este o fostă proprietate a fratelui său, actualul primar de Becicherecul Mic, Raimond Rusu.

A devenit liberal și cu acte, nu doar în gândire, de doar cinci luni, dar are deja gânduri mari. Intenționează să pună bine la punct filiala, destul de afectată după episodul Sorin Drăgoi, a deschis un nou sediu pentru filiala locală și nu își ascunde intenția de a deveni șeful primăriei din comuna periurbană bogată, de la marginea Timișoarei.

“Clar nu am venit aici, ca să îmi pierd timpul. Am găsit o organizaţie care trebuie șlefuită, cu care mai trebuie lucrat, trebuie mers la drum. Eu, din exterior, am văzut foarte multe campanii, candidaturi, care erau un fel de săgeată, un vârf de lance… poate aşa se poartă şi toată lumea mergea după el(…) Clar că îmi doresc ca PNL să ia Primăria! Clar că îmi doresc ca eu să fiu vârful, dar îmi doresc să fiu şi susţinut de ei (liberali – n.r)”, a spus Cristian Rusu, proaspăt preşedinte interimar al PNL Dumbrăviţa.

De la mobilă, noul liberal a trecut spre domeniul imobiliar. Iar în comuna de la marginea Timișoarei vrea să facă afaceri în domeniu. Nu e o problemă de conflict de interese, consideră Cristian Rusu.

“Interesele mele imobiliare se vor face oricum, indiferent dacă vine şi Gestapo-ul la conducere, pentru că eu, ca orice cetăţean şi investitor, respect legea, am o procedură care înseamnă PUZ, documentaţie, avizare, ş.a.m.d., care merg mai departe, iar unele se apropie de finalizare. Lucrul pe care eu mi-l doresc este nu să îmi termin eu, proiectele mele imobiliare, fiind parte din politică, ci să împiedic şi să deschid ochii comunităţii că proiectele imobiliare nu sunt ceva rău”, a mai spus Cristian Rusu.

Dezvoltările imobiliare din Dumbrăvița vor veni și cu un bine pentru comunitate. ,

Din terenul deținut, Rusu spune că o parte va ajunge în proprietatea comunei, penrru a se construi o nouă școală.

