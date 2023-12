PNL și PSD, respectiv USR s-au certat din nou pe tema distribuirii banilor din bugetul de echilibrare

Să fie egal pentru toată lumea sau cu alocări care să compenseze modul de alocare a banilor din bugetul național, de la Guvern? A fost motivul disputei din plenul consiliului județean pe tema sumelor defalcate realocate către bugetele localităților. A câștigat varianta cu ”corectarea”.

An de an, în decembrie, Consiliul Județean Timiș împarte către bugetele locale sumele de bani primite din cotele de TVA și alte surse. Și în fiecare an toată lumea se ceartă cu toată lumea legat de modul de împărțire a banilor. La fel a fost și de această dată.

Acum, totul a pornit de modul în care guvernul Ciolacu a alocat bani de la buget către localitățile din Timiș. Cei de la PNL au spus că banii au fost alocați în valori mai mari către UAT conduse de social-democrați, așa că a decis să… corecteze, prin bugetul alocat pentru echilibrarea bugetelor locale. De aici a apărut scandalul.

Cei de la USR și de la PSD au cerut alte criterii de alocare, devenind din nou de actualitate criteriul egal pentru toată lumea.

”Singurul criteriu de împărțire a banilor este cel politic. Sunt 37 de UAT care sunt la PNL și celelalte care au venit la PNL, dar și o epurare în interiorul PNL. Primarii dizidenți, care nu au susținut actuala conducere nu se află pe listă. Și noi susținem propunerea colegilor de la USR și considerăm că ar fi oportun să distribuim această sumă în mod egal către toate UAT din Județul Timiș. De când sunt parte din consiliul județean, niciodată nu am văzut să fie distribuite atât de fățiș sumele către UAT cu culoarea potrivită.”, a spus Alexandru Iovescu, șeful consilierilor județeni PSD.

De cealaltă parte, Alin Nica, președintele CJT și al PNL Timiș, a spus că prin alicarea efectuată de la județ s-a încercat o corectare a situației neplăcute apărute prin alocarea banilor preferențial spre primăriile PSD.

”Spuneți că sunteți oripilați de modul în care se repartizează aceste sume. Vreau doar să vă citesc câteva sume din alocarea guvernului. Ceea ce facem noi, pentru că sunt sume mici, sunt doar o minimă reparație față de ceea ce a făcut guvernul Ciolacu, prin alocările din fondul de rezervă. Primăriile PSD au primit în medie 600.000 de lei, iar primăriile PNL în medie 350.000 de lei, adică la jumătate. Faptul că acum alocăm sume de 40 – 50.000 de lei către primării, e mult mai puțin decât ceea ce a făcut guvernul prin fondul de rezervă. Așa că, permiteți-mi ca măcar primăriile care au luat, conform hotărârii de guvern, fără excepție toate primăriile care au luat cel mai puțin primesc acum sume de 40 – 50.000 de la consiliul județean. Așa cum spune numele acestei hotărâri, ”de echilibrare”, asta facem, să echilibrăm ceea ce s-a dezechilibrat prin hotărârea de la guvern, indiferent de partid”, a fost poziția lui Nica.

Până la urmă, cu vot la limită, proiectul a trecut de plenul CJT, banii urmând să plece spre UAT din județ așa cum s-a cerut de inițiatorii proiectului.

Comentarii

comentarii