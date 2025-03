PNL Timiș a trimis la București 16.800 de semnături pentru candidatura lui Crin Antonescu

PNL Timiș a trimis la București peste 16.800 de semnături strânse pentru candidatura lui Crin Antonescu la funcția de președinte al României, dintre acestea 8.000 provenind din Timișoara. Conducerea filialei spune că astfel decizia coaliției a fost respectată, chiar dacă prima opțiune pentru candidat ar fi fost Ilie Bolojan.

Deși liberal la origini, chiar șef al partidului într-o perioadă precedentă, Crin Antonescu nu a fost alegerea principală a membrilor PNL Timiș. Cel dorit a fost Ilie Bolojan, actualul președinte interimar al României.

Mai puțin lipsit de diplomație, secretarul general al partidului, Alin Popoviciu, a spus clar că susținerea lui Antonescu nu a fost nici pe departe prima opțiune.

”O să vă spun că prima opțiune nu a fost Crin Antonescu. Prima opțiune a noastră a fost Ilie Bolojan, și nu numai a noastră, ci, de fapt, despre asta discutam atunci. Era o discuție foarte aprinsă în partid și 90%, un procent foarte mare își dorea ca Ilie Bolojan să fie candidatul la președinție. Bineînțeles că dezamăgirea membrilor de partid a fost că toată lumea avea o așteptare. Ilie Bolojan, știți foarte bine că și astăzi se spune că dacă ar candida clar ar câștiga la pas, și chiar, cred că nu mai departe de alaltăieri, discutam cu Marilen (n.r. Marile Pirtea) și am zis că singurul defect pe care îl are Ilie Bolojan, după mine, este că este un om de prea mare cuvânt. Și cred că suntem de acord cu toții că dacă ar fi să alegem între cei doi candidați și am mai putea să facem acest lucru, Ilie Bolojan ar fi prima opțiune a Partidului Național Liberal. Dar suntem într-o alianță, nu putem să nu ne supunem punctului de vedere. Până la urmă, în alianță se discută. Totuși, asta a fost decizia alianței”, a declarat Popoviciu.

Pirtea pare un politician mai ”exersat” în chestiuni de diplomație și spune că s-a luat o decizie ”națională”, dar fără ca împunge discret viziunea celor care au luat hotărârea candidatului.

”Sunt decizii sentimentale și decizii naționale care trebuie luate și ca atare important este ca indiferent de ce decizii, ele toate trebuiese conveargă în final spre același drum pro-european de credibilizare sau de post, de rămânere foarte credibilă a României în spațiul internațional. Creangă spunea: ”Nu mă cred un om deștept. Dar când mă uit în jur, prind curaj”, a declarat și Marilen Pirtea.

PSD nu l-a dorit pe Bolojan, a mai subliniat Popoviciu.

”Chiar dacă PNL și-a dorit în proporție mare să fie Ilie Bolojan, PSD nu și-a dorit acest lucru. Este clar că opțiunea agreată de ambele partide care sunt în alianță a fost Crin Antonescu. Nu mă întrebați pe mine de ce PSD nu și la dorit pe Ilie Bolojan mai mult decât pe Crin Antonescu. Nu-i treaba mea asta, eu mi-aș fi dorit să aibă aceași opțiune ca și noi, dar cred că și domnul Ciolacu a spus același lucru, că și-l dorește pe Antonescu”, a mai subliniat Popoviciu.

