PNL Timiș are un nou membru. Raul Olajos, exclus din USR a devenit liberal

Raul Olajos, fost șef al grupului consilierilor județeni ai USR Timiș, dat afară din partid pentru că avea alte opinii decât cele … oficiale, a reintrat în lumea politică locală, devenind membru cu acte în regulă al Partidului Național Liberal. Marilen Pirtea, șeful filialei liberalilor, a anunțat mutarea în cursul zilei de joi.

”Am plăcerea să îl prezint pe noul nostru coleg, Raul Olajos. Nu are nevoie de prezentare, a fost candidat la primărie. În comun ne leagă aceleași principii și valori de dreapta, dar și că profesionaliz aduce valoare partidului. Mă bucur că a luat această decizie, de a fi în pnl timiș, pozițiile sale, ideile sale vor aduce valoare adăugată partidului”, a declarat Marilen Pirtea.

Olajos spune că nu se gândea că va deveni vreodată liberal, dar că politica te pune mereu în poziții interesante.

”O să zic și eu, ca și actualul primar al Timișoarei, nu am crezut vreodată că o să am sigla aceasta în spate, dar uite că viața politică ne pune în contexte provocatoare. Mulțumesc conducerii PNL și lui Marilen în condițiile în care am discutat în ultimele lui. După alegerile locale, eu am făcut un pas în spate, rezultate nu au fost senzaționale. Nici Nicușor Dan nu a câștigat alegerile la primăria capitalei de prima dată. Am decis atunci să nu candidez la parlamentare sub sigla REPER, unde îl urmasem pe Dacian Cioloș. Am și plecat imediat din mișcarea politică și m-am odihnit. După excluderea din USR, a fost o excludere, delict de opinie scria pe decizie, contează mai puțin, după discuții multiple cu Marilen (n.r. Pirtea) și cu Marius Cârceie (membru PNL Timiș), care a făcut lobby, am discutat despre apetitul reformator din PNL. Nu am simțit tragerea de a face această mișcare, trebuie să fim onești cu asumarea. După rezultatele prezidențiale, am simțit un imbold. Nu o dată am dat ca exemplu conducerea administrativă din Bihor, chiar dacă era de la PNL. Am un mare respect pentru apetitul de reformă, în administrația locală vom plăti dacă nu facem reformă și în partide. Nu vin în o perioadă de alegeri, să fiu pus pe liste, pe un post, am muncit toată viața în sfera politică. Sunt disciplinat în limita jocurilor politice, singurul lucru este să nu ne compromitem. Dacă voi avea ocazia să stau alături de conducerea PNL pentru a realiza reorganizarea va fi foarte bine. Și la nivel național nu se poate fără reorganizarea partidelor.”, a declarat Raul Olajos.

