Politician din Timiș, trimis în judecată pentru trafic de droguri. Polițiștii au găsit în casa lui peste zece kilograme de canabis

Procurorii timisoreni au decis trimiterea in judecata a unui politician din localitatea Costeiu. Fost candidat la alegerile din 2020 pentru functia de consilier in comuna Costeiu, barbatul a fost vizitat de trupele speciale ale politiei si jandarmeriei, la mijlocul lunii octombrie a anului trecut. Anchetatorii l-au retinut pe fostul candidat PMP imediat dupa perchezitii si au obtinut arestarea. Procurorii DIICOT au finalizat dosarul si acum au cerut condamnarea individului pentru trafic de droguri de risc.

“In fapt, in sarcina inculpatului s-a retinut ca in cursul anului 2023 ar fi infiintat o plantatie de cannabis (in vederea comercializarii ulterioare), la locuinta situata in Costeiu, cu ocazia pechezitiei domiciliare efectuata la data de 19.10.2023 la adresa respectiva de catre lucratorii din cadrul BCCO Timisoara-Serviciul Antidrog, fiind identificate un numar de 8 plante specia cannabis, in diferite stadii de dezvoltare, reprezentand o cantitate de aproximativ 9,35 kg masa vegetala verde, cu masa neta uscata de 2385,68 grame fragmente vegetale, in care s-a pus in evidentă THC, acesta detinand in vederea comercializarii ulterioare si cantitatea de 2133, 88 grame fragmente vegetale, in care s-a pus in evidenta Tetrahdrocannabinol – THC, cantitatea de 114,43 grame fragmente vegetale in care s-a pus in evidenta THC, cantitatea de 1250,50 grame CANNABIS precum si un cantar pe care s-a pus in evidenta Tetrahidrocannabinol THC si 3 (trei) fragmente tigarete.”, se precizeaza in rechizitoriul inaintat magistratilor de la Tribunalul Timis.

Politicianul, care inainte de arestare ar fi anuntat ca s-a inscris in partidul SOS Romania, va fi judecat in stare de arest preventiv, scrie lugojinfo.ro.

