Poliţist din Timișoara, ameninţat cu bătaia şi înjurat de un şofer

Scandal monstru pe o stradă din Timişoara, în această dimineaţă, în jur de ora 4.00. Un poliţist a fost ameninţat şi înjurat ca la uşa cortului, după ce a tras pe dreapta un şofer pentru un control de rutină.

Când i-au verificat documentele, agenţii au constatat că permisul de conducere era deteriorat, asa că au decis să-l amendeze.

Furios pentru că agenţii îndrăznesc să-i amendeze prietenul doar pentru atât, în timp ce alţii “urcă băuţi la volan sau fură din magazine”, pasagerul din dreapta a ieşit din maşină şi a început să le ceară socoteală poliţiştilor.

În timp unul dintre agenţi scria procesul verbal, individul a început să-l ameninţe cu bătaia.

“Nu mi se pare normal ca pentru un permis deteriorat să daţi amendă. Sincer, oameni buni. Alţii circulă şi beau şi sparg magazine şi fură şi în doare în …de toţi. Băăă, d’aia mor de ciudă. Domne, nu are nici permisul suspendat, nici n’o băut, pentru aia vreţi să-i daţi amendă, că are permisul deteriorat? Mi se pare absurd! Domnule, te rog din suflet să mă înţelegi. Chiar vi se pare normal să daţi amendă? Bă, când n-ai uniforma aia, să vii să mă cauţi. Te bat de n-o să ştii pe unde mergi. Dă-ţi jos uniforma şi hai aici, în spate. Noi doi ne întâlnim când vrei tu”, ameninţă bărbatul.

În scandal intervine din când în când şi nevasta bărbatului agresiv.

