Polițistă de la DGPI Timiș, condamnată pentru dezertare

Adriana Pescariu, angajata ca plutonier in cadrul Directiei Generale de Protectie Interna (DGPI) al Ministerului Afacerilor Interne, este judecata pentru savarsirea infractiunii de „Dezertare”, prevazuta de art. 414 alin. 1 Cod penal, care prevede ca „absenta nejustificata de la unitate sau de la serviciu, ce depaseste 3 zile, a oricarui militar se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda”.

Ea a fost deja condamnata de catre Tribunalul Militar Timisoara la plata unei amenzi penale de 3.600 lei, reprezentand echivalentul a 180 zile – amenda, la o valoare de 20 lei/zi, si i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii pe o durata de 2 ani a dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public.

Solutia a fost atacata cu apel de catre Adriana Pescariu, procesul ajungand, in prezent, pe rolul Curtii Militare de Apel Bucuresti.

Potrivit motivarii primei sentinte, consemnata de rolii.ro, tanara a fost incadrata in cadrul D.G.P.I. – Serviciul Zonal Suport Operativ TIMIS, incepand cu data de 17.02.2017, unde din punct de vedere al activitatii profesionale si-a indeplinit atributiile stabilite in fisa postului cu aprecieri de bine si foarte bine, pana la sfarsitul lunii august 2017.

Atunci a inceput sa prezinte restante privind procesarea datelor si informatiilor rezultate in urma punerii in aplicare a actelor autorizate, precum si raportarea unor indicatori specifici activitatii derulate.

Cand a fost intrebata asupra cauzelor care au dus la scaderea randamentului sau profesional, inculpata a invocat argumente ce vizau in opinia sa depasirea atributiilor prevazute in fisa postului, de ascultare si redare, explicand ca trebuie sa efectueze activitati de analiza si sinteza.

In perioada septembrie – noiembrie 2017, inculpata a inregistrat intarzieri repetate la programul de lucru, in cele mai multe cazuri nu raspundea la apelurile telefonice, iar cand o facea, manifesta irascibilitate acuzand ca este urmarita, ca exista o conspiratie a colegilor impotriva sa, totul culminand cu absenta nejustificata de la locul de munca, din data de 22.11.2017 pana la data sesizarii Parchetului Militar – 08.01.2018.

Tanara a declarat in acea perioada ca ”situatia este foarte complexa si nu poate fi sintetizata asa cum isi doresc anumiti sefi”, despre care nu isi explica ”cum au ajuns in acele pozitii’. De asemenea, a afirmat ca de-a lungul timpului a identificat probleme grave, vulnerabilitati si disfunctionalitati in activitatea mai multor structuri din cadrul M.A.I. pe care doreste sa le comunice ministrului de Interne. In acel context, i s-a adus la cunostinta ca in structurile militare trebuie sa raporteze pe scara ierarhica, astfel ca ulterior aceasta a intocmit un raport in acest sens, inaintat conducerii structurii de la acea vreme.

Aspectele enumerate de inculpata faceau referire la conducerea Scolii de Subofiteri de Politie de Frontiera Oradea privind abuzurile savarsite de directorul scolii, a existentei unor probleme grave in structuri ce apartin Ministerului de Interne, a comportamentului sefului sau nemijlocit de la momentul respectiv, a lipsei mijloacelor materiale si logistice in vederea desfasurarii activitatii curente in subunitate.

Din noiembrie 2017, inculpate a absentat in mod nejustificat de la serviciu si a refuzat sa dea curs solicitarilor repetate ale sefului ierarhic de a se prezenta la serviciu, precizand ca „asteapta sa fie luate masurile pe care legea le prevede pentru asemenea situatii”.

Aceasta situatie l-a determinat pe comandantul Serviciului Zonal Suport Operativ Timis sa se deplaseze in data de 21.11.2017 la biroul unde isi desfasura activitatea inculpata pentru a discuta direct cu aceasta.

In cadrul dialogului, inculpata i-a spus comandantului unitatii ca are intarzieri la intocmirea notelor de redare ,,deoarece nu poate sa sintetizeze” si ca ar exista ,,disfunctionalitati in modul in care functioneaza atat M.A.I., cat si D.G.P.I.”, dupa care a parasit intempestiv biroul.

Din data de 22.11.2017, ea nu s-a mai prezentat la locul de munca, fara a raporta ierarhic, in scris sau macar verbal, care sunt motivele care au determinat-o sa ia aceasta decizie.

Comandantul Serviciului Zonal Suport Operativ Timis a incercat in mod repetat sa o contacteze pe inculpata telefonic pentru a se prezenta la locul de munca. In data de 05.12.2017 cei doi au avut o discutie telefonica, ocazie cu care seful i-a transmis femeii ca absenta sa poate constitui dezertare, i-a solicitat sa isi inainteze demisia si sa predea sigiliul si legitimatia de serviciu.

Femeia a declarat ferm ca nu isi va prezenta demisia, iar mai tarziu, in aceeasi zi, s-a prezentat la biroul unde si-a desfasurat activitatea si i-a inmanat colegului sau de birou legitimatia de serviciu, cheile de la birou si sigiliul.

Tanara a declarat ulterior procurorului militar ca, dupa ce a constatat grave incalcari ale legii si o serie de deficiente pe care le-a raportat ierarhic, in lipsa unor reactii institutionale pe care le astepta, ca ultima forma de protest, a decis in mod constient sa comita o infractiune grava, dezertarea, prin refuzul voluntar de a se prezenta in unitatea militara in care care isi desfasura atributiile de serviciu.

