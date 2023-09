Polițiștii au prins încă un șofer drogat și băut, la volan pe străzile din Timișoara

Polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pe Calea Circumvalațiunii un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani, în weekend. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că permisul de conducere figurează cu restricții-suspendat, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare sunt expirate.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 0.48 mg/l alcool pur în aerul expirat și cu aparatul drugtest, rezultand valoare pozitivă la THC-5 (cannabis), fiind transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice.

În urma administrării materialului probator, conducătorul auto a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de «conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat», «conducerea unui autovehicul neînmatriculat», «conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului» și «conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive” fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Timiș.

Polițiștii continuă să prevină și să combată conducerea autovehiculelor sub influența drogurilor sau alcoolului.

Comentarii

comentarii